Industria manufacturera enfrentará crisis de suministros en 2022

La industria de la manufactura en la zona frontera enfrentará, en 2022, el reto de la crisis en la cadena de suministro, advirtió Pedro Montejo Peterson, presidente de INDEX Zona Costa Baja California.

“Se creyó que esta crisis duraría unos meses y luego se extendió a mitad de año y ahora no se sabe cuándo terminará, todavía hay 70 buques varados en Long Beach y el puerto de Ensenada no se da abasto; hay un plan de crecimiento, pero sólo se podrá recibir 100 mil contenedores al año lo que no es suficiente para las necesidades de la industria”, expresó.

Señaló que, si no se cuenta con los insumos necesarios, la industria no puede trabajar y a causa de ello se han estado realizando paros técnicos en algunas empresas.

Consideró que ante esta crisis de la cadena de suministro se deben de generar inversiones nuevas con empresas locales, lo cual ya se está haciendo, pero el problema continúa ante la falta de espacios para más naves industriales sobre todo en Tijuana.

“Algunas empresas han decidido rentar todos los espacios posibles para almacenar y subir sus niveles de inventario para que el problema de insumos no les afecte tanto y no tengan que hacer paros técnicos. A raíz de eso no hay naves industriales, y no se puede generar proveeduría local que sería una de las soluciones”, comentó.