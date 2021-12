Baja California cumple 24 horas sin muertes por coronavirus

Baja California no registró ninguna muerte por Covid-19, después de un año y once meses de pandemia que han costado la vida de 10 mil 788 bajacalifornianos, informó el comité científico de la Secretaria de Salud estatal.

Durante el reporte diario, dicho comité destacó que hasta hoy no se ha detectado ningún caso de la variante Ómicron; e insistió en no hubo fallecimientos en las últimas 24 horas, convirtiéndose así en uno de los pocos días de los últimos dos años, en que no han muerto ciudadanos por el virus SAR-COV-2.

También se reportó de los casi once mil fallecimientos ocurridos hasta la fecha, cuatro mil 920 han sido en Tijuana; tres mil 902 en Mexicali, un mil 501 en Ensenada, 227 en Tecate, 39 en Rosarito, 186 en San Quintín y 13 en San Felipe.

Casos de Covid-19 crecen 146% en Nuevo León en los últimos 10 días

El Comité Científico informó que, al cierre del 26 de diciembre, en Baja California los casos nuevos descendieron a 21 en el estado, de los cuales nueve corresponden a Mexicali, cinco a Tijuana, cinco a Ensenada, uno a Tecate y uno a San Quintín.

Se precisó que la ocupación hospitalaria en la Secretaría de Salud en casos “covid” disminuyó a 58.9 por ciento y en general del 49 por ciento; IMSS reporta ocupación “covid” del 69 por ciento y general del 47.1 por ciento.

De un total de dos mil 123 casos activos en la entidad, mil 841 se tratan de manera ambulatoria y 195 personas requirieron hospitalización; actualmente 87 pacientes son asistidos con ventilador, de los cuales el 95 por ciento no contaba con vacuna contra el coronavirus, agregó.

Aún hay contagios, pero la mortalidad fue nula ayer.

Baja California, se añadió, acumula un total de 89 mil 756 casos confirmados de los cuales 34 mil 98 son de Mexicali, 32 mil 870 de Tijuana, 13 mil 58 de Ensenada, dos mil 984 de Tecate, 2 mil 372 de Rosarito, tres mil 361 de San Quintín y mil 13 de San Felipe.

Por su parte, el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, insistió en que es importante “el uso correcto de cubrebocas, ventilar de manera adecuada los espacios, el lavado constante de manos, distanciamiento social (respetando el 1.5 metros entre cada persona), evitar aglomeraciones y si se encuentra enfermo guardar aislamiento en su hogar para evitar contagios”.

Casos sospechosos de Ómicron en San Luis Potosí fueron negativos; la entidad sigue en alerta

Reiteró que se deben mantener las medidas sanitarias en las celebraciones de fin de año, es primordial para prevenir se disparen los contagios por el virus. Por su lado, el jefe estatal de Epidemiología, Óscar Efrén Zazueta Fierro comentó que este fin de semana se registró poca afluencia en los hospitales y en las clínicas de fiebre, sin embargo, Baja California continuará en el semáforo epidemiológico amarillo.

Mencionó que ante la inminente llegada de la variante ómicron, aunque aún no se registra en la entidad, las acciones a seguir son las mismas, como el uso de cubrebocas y el distanciamiento social de 1.5 metros; resaltó que esta variante se ha comportado menos letal, pero si más contagiosa.

Por su parte, el titular de la Unidad de Evaluación y Seguimiento, Néstor Saúl Hernández Milán, señaló que los principales síntomas que se reportan durante la pandemia y en los últimos 14 días son: tos, cefalea (dolor de cabeza) y rinorrea (escurrimiento nasal o moco), cabe destacar que los pacientes que acuden antes de los tres días de haber iniciado los síntomas tienen menor posibilidad de hospitalizase, por lo cual es fundamental acudir de manera temprana a atención médica.

