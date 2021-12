Población vulnerable muere a causa del frío extremo

La onda gélida que llegó con el solsticio de invierno provocó bajas temperaturas en al menos 20 entidades del norte y centro del país, principalmente en Durango y Chihuahua, donde se reportaron hasta menos 15 grados centígrados en zonas montañosas.

Es así que las unidades de Protección Civil estatal alertaron a la población sobre las bajas temperaturas para evitar exponer a las personas más vulnerables, entre ellas niños y adultos mayores, a las bajas temperaturas y con ello prevenir un aumento en las enfermedades respiratorias, cuyo incremento es propio de la época decembrina.

No obstante, hay sectores que, pese a también considerarse vulnerables, no pueden resguardarse del frío que recorre las calles, lo que provoca decesos de animales callejeros e indigentes que muchas veces no son contabilizados.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, hasta la semana 48 de 2021, se reportaron 151 casos de hipotermia, principalmente en el Estado de México, la Ciudad de México y Sinaloa.

Mientras que, en esta semana, Puebla, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Edomex, Morelos y la CDMX reportaron decesos de personas en estado de calle a casusa del frío extremo, siendo la primera entidad en donde se han registrado más casos en lo que va del mes, con nueve fallecimiento de personas de dicho sector, de acuerdo con reportes de Protección Civil estatal.

Sin embargo, los indigentes no son los únicos afectados por el frío extremo que se vive en el país a causa del sistema anticiclónico que se mantiene en la República Mexicana, pues ante la falta de albergues para mascotas, los más de 49 millones de perros callejeros que hay en México se mantienen vulnerables, algo que se puede notar en los casos de Guanajuato, Zacatecas, la Ciudad de México y el Estado de México, donde las autoridades locales han reportado la muerte de canes por las temperaturas extremas.

Es así que el frío pone en riesgo incluso a especies que llegan a la República para resguardarse de los climas extremos, tal como los delfines, pues esta semana se reporto la muerte de varios de ellos en Yucatán y Veracruz, debido a un evento de norte en la zona costera.

