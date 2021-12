¡Ya hay plazo! En esta fecha iniciarán acciones para contrarrestar contaminación por agroquímicos en Sinaloa

Ante el alto índice de contaminación en el campo en Sinaloa debido al destino sin control de envases de agroquímicos, la dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad, pretende imponer sanciones a los productores que desechen los envases a campo abierto.

Adolfo Cerda Sánchez, director de Innovación, Sanidad e Inocuidad dio a conocer que se está trabajando la implementación de un programa para la recolección de los envases para evitar que estos contaminen mantos freáticos y el mismo entorno; el objetivo, precisó el funcionario, es que en los contenedores que se pretende instalar en diferentes puntos de las zonas de producción, además de recolectarlos, se les de un triple lavado y posteriormente destinarlos a reciclaje.

El funcionario estatal reconoció que, antes de aplicar sanciones, la autoridad deberá reimplementar campañas de concientización entre los productores para generar conciencia y proporcionarles las condiciones para la recolección de los envases y, posteriormente, aplicar sanciones a quienes incumplan normas.

Lo que se tiene que hacer -precisó- es generar conciencia o empezar un programa de estímulos o de sanción en su caso si con un estímulo al productor o al acopio; pero esto tiene que empezar poco a poco además de que las empresas no pueden ser tan irresponsables de vender el agroquímico y ya no me interesa a dónde va a parar el envase.

Una de las principales conductas que se ha observado en el campo, dijo el funcionario, es que muchos de los envases se tiran a los canales de riego sin tratamiento por lo que al contener residuos, avanza contaminando el agua y afectando fauna y flora con graves consecuencias.

El funcionario precisó que la campaña de concientización se pretende implementar a partir del mes de enero en los principales centros de producción en todo el estado ya que se tienen altos índices de contaminación en prácticamente todo el estado.

mgm