Covid-19: ¿Cuándo será el peor momento de la cuarta ola en México?

En México no se descarta que haya una cuarta ola de contagios de Covid-19, informó el subsecretario de salud Hugo López-Gatell, quien indicó que esa es una posibilidad siempre que la pandemia esté activa.

“En la medida de que en cualquier parte del mundo esté activa la epidemia de Covid-19, cualquier país puede tenerla y en todo momento hay que tener la mente clara que puede haber no sólo cuartas, quintas, sextas, séptimas olas”.

El funcionario recordó que en Estados Unidos ya van por la séptima ora de contagios, pero que va en descenso debido al avance de la vacunación contra el virus, aunque las autoridades sanitarias de ese país han expresado que a medida que avanza la época navideña podría desatarse una "tormenta viral" causando miles de contagios entre estadounidenses.

Se estima la cuarta ola cause menos muertes por el esquema de vacunación. Foto: Cuartoscuro

Temporada de frío podría causar un rebrote

López-Gatell indicó que la época de frío podría causar un incremento en casos de Covid-19 debido a que se trata de un virus que afecta el sistema respiratorio, la inefectividad es más prolongada porque cuando hay temperaturas bajas las gotas y aerosoles que viajan a través del aire quedan suspendidos y permanecen más tiempo en el ambiente, explicó.

Pero esta época invernal no sólo podría causar un repunte de Covid-19, sino de cualquier enfermedad respiratoria, aclaró el funcionario.

Recordemos que lols factores de riesgo son factores como diabetes mellitus, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiacas, renales, alguna condición de inmunocompromiso, son más vulnerables y las que tienen mayor probabilidad de presentar enfermedad grave.

La gente de la tercera edad se encuentra entre los grupos de mayor riesgo. Estas personas, a pesar de estar vacunadas, podrían contagiarse y requerir hospitalización. Si no lo están, el riesgo es aún mayor. Se ha reportado que las personas no vacunadas tienen 11 veces más probabilidades de riesgo de muerte por la Covid-19.

¿Cuándo será la peor etapa de la cuarta ola en México?

No se puede evitar que haya una cuarta ola de contagios. Foto: Cuartoscuro

Especialistas han dicho que la cuarta ola de Covid-19 afectará el país en enero del 2022 y que es inevitable, ya que las variantes delta y ómicron representan un nuevo reto para el control de la pandemia.

Al respecto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que la mejor manera de evitar esta cuarta ola es siguiendo medidas sanitarias como:

Uso de cubrebocas

Lavarse las manos

Usar gel antibacterial

Evitar reuniones en lugares cerrados

Aunque la vacunación ayudará a que la cuarta ola sea menos letal, no se puede descartar que habrá un repunte de casos, pues en todo el mundo se ha registrado un incremento de 20 por ciento desde los meses de octubre y noviembre, por lo que se podrían esperar a inicios de 2022 unos 700 mil casos por día en la región, indicó la UNAM.

El programa de vacunación en México ha tenido gran avance, para el 27 de diciembre de 2020 se había vacunado con por lo menos una dosis a 0.01 por ciento de la población. Se estima que un 49.6 por ciento del total de la población tiene un esquema completo. El pasado 29 de octubre, el Gobierno de la Ciudad de México informó que 83 por ciento de la población mayor de 18 años tenía al menos una dosis. Así, se esperaría que la cuarta ola fuera menos agresiva.

Fiestas navideñas y reuniones, un factor de riesgo

Durante las fiestas no deben relajarse las medidas sanitarias. Foto: Cuartoscuro

Las medidas preventivas no deben dejarse de lado en la época navideña. Las personas tienen que evitar acudir a actos masivos realizados en lugares cerrados y sin el uso de cubrebocas y medidas preventivas. Por ejemplo, una persona joven y sana que está vacunada puede contagiarse y no presentará una enfermedad grave, pero sí puede contagiar a otras en su entorno que tengan alguna condición de riesgo. No sólo es el cuidado individual, es el cuidado de todos aquellos que nos rodean, familiares, amigos, compañeros, entre otros.

Recomendaciones si van a fiestas

Estamos cansados del confinamiento y en estas épocas queremos ver a nuestros familiares y celebrar. Podemos seguir con las fiestas si seguimos las recomendaciones para minimizar los riesgos:

Realizar un plan para la reunión. Hablar con los familiares y amigos. Discutir si hay en el grupo personas vulnerables. Todos deberían estar vacunados (los que son candidatos para recibir la vacuna). Hay que recordar que las vacunas reducen el riesgo de infección y que no sólo protegen al que la recibe, sino también a los que conviven con el vacunado.

De cinco a siete días antes del evento hay que extremar las precauciones. Mantener el uso de cubrebocas de manera correcta, el lavado de manos o uso de alcohol en gel, mantener la distancia física y evitar reunirse en espacios cerrados sin ventilación.

Idealmente, y si es posible, las personas que no viven en la misma casa deberían realizarse una prueba antigénica antes de juntarse a festejar.

Si alguna persona tiene síntomas compatibles con la Covid-19 no tiene que ir, aun cuando el resultado de su prueba sea negativo. Utilizar la mascarilla facial de manera adecuad

