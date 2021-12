En INE hay renuencia al cambio: Carla Humphrey

La consejera electoral Carla Humphrey acusó que hay resistencia al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) para modernizar, eficientar, agilizar y reducir los costos de los procesos electorales.

En entrevista con Salvador García Soto en Heraldo TV, Humphrey Jordan señaló que el uso de las nuevas tecnologías, como la urna electrónica, reducirían considerablemente el costo de las elecciones.

En este contexto, subrayó que hay mucho desconocimiento en el tema tecnológico, pues ya existen todas las medidas para evitar cualquier tipo de ataque cibernético, por ejemplo, en el caso del uso de urnas electrónicas explicó que no pueden ser hackeadas debido a que no están conectadas a internet.

Al ser cuestionada sobre la reducción de costos por el uso de las nuevas herramientas y tecnologías, detalló que actualmente para los procesos electorales se emplean 677 toneladas de papel para imprimir las boletas y todo el material electoral, las cuales son trasladadas por carretera desde Chihuahua.

Añadió que sólo ocho empresas son contratadas por los 32 institutos electorales del país para hacer sus materiales, lo cual, dijo “también es de llamar la atención”.

Adelantó que otra propuesta que presentará formalmente es que Talleres Gráficos de México, que es un órgano del Estado, imprima de manera gratuita las boletas para la revocación de mandato, con el objetivo de realizar el ejercicio ciudadano sin que eso implique mayores recursos, luego de que el instituto tuviera cuatro mil 913 millones de pesos menos del presupuesto solicitado a la Cámara de Diputados.

“El año pasado no hubo PREP en Guerrero, y el antepasado no hubo PREP en Hidalgo, por ejemplo, y yo no veo en dónde están las responsabilidades. He pedido también padrones de las empresas que hacen estos PREPS y todavía no los tengo”, agregó.