Esta es la situación del estatus zoosanitario en Sinaloa

Para recuperar el estatus zoosanitario, se requiere que todos los productores pecuarios de Sinaloa, acaten y se apeguen a las normas sanitarias en materia de movilización, trazabilidad y areteo del ganado logrando el objetivo en aproximadamente dos años.

Por ello, señaló el subsecretario de Ganadería del gobierno del estado, Alfredo Valdez, aunado a la campaña de concientización que se lleva a cabo con los productores, la autoridad habrá de implementar diferentes acciones para reforzar las medidas preventivas en las fronteras de la entidad para evitar que ingrese ganado sospechoso o enfermo que pudiera impactar en los hatos de la entidad.

Dicho trabajo de prevención, precisó el subsecretario de Ganadería, sería el reforzamiento de las medidas de revisión y supervisión en las casetas fitosanitarias instaladas principalmente en los municipios del sur del estado para una correcta detección de cabezas de ganado enfermas con tuberculosis y brucelosis bovina.

Lo que se pretende, dijo el subsecretario, es terminar con eso que no se nos pase ningún camión con animales que no vengan aretados, o que vengan enfermos, hay que bajarlos, si hay alguna sospecha hay que bajarlos, con todos los certificados y documentación que se les pide, no dejar pasar a nadie, también cuando digo dificultad es porque lamentablemente hay gente que se presta para hacer cosas que no se deben hacer, yo no voy a culpar a los inspectores si no, pues se les pasa”.

El funcionario estatal reveló que hay dos mil 184 cabezas de ganado en cuarentena que se tienen que sacrificar en la entidad esto después de haberse realizado un análisis por parte de los técnicos pecuarios.

En diciembre de 2019, se notificó a los productores de Sinaloa que, debido a la falta de cumplimiento con los compromisos sanitarios, se le retiraba el estatus zoosanitario, lo que le impediría movilizar su ganado a otras entidades del país e incluso la posibilidad de exportar ganado en pie.

