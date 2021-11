Dermatólogos revelan que el Covid-19 puede causar pérdida de cabello

Luego de un mes de haber superado el COVID-19 que padeció en diciembre de 2020, Nicté Fajardo notó que su cabello se caía de manera importante. Cada que pasaba su mano entre su pelo se desprendían mechones de tamaño considerable, lo que provocó una disminución de su densidad, por lo que optó por cortarse su melena. Aunque aún no lo sabía, el nuevo coronavirus fue el responsable directo de esta pérdida, a la que se conoce como efluvio telógeno.

Nicté creyó que la caída excesiva de su cabello se debía por otras razones médicas, por lo que buscó en un principio una consulta con un reumatólogo, creyendo que podría tratarse de una enfermedad autoinmune como Lupus, sin embargo, se encontró con otro diagnóstico.

Al hacer pruebas el médico le confirmó que padece artritis, sin embargo, esta no era la razón de la caída de su cabello, para ello llevó otro tratamiento, se descartó que esta enfermedad esté relacionada con su caída de cabello.

Por otro motivo acudió con su ginecóloga de cabecera, quien le pidió estudios clínicos y fue ella la que pudo, por fin, encontrar un sospechoso: el COVID-19, por ello la envió con un dermatólogo quien le confirmó que esa era la razón del porqué estaba perdiendo pelo.

“La caída de cabello era muy importante, muy importante, casi mechones cada que pasaba mi mano por el pelo, al grado que tuve que cortarme el cabello porque tuve una reducción importante en la densidad, platicando con ella, me decía que es un tipo de caída que se presenta después de un cuadro de COVID-19, es importante que se dé tratamiento, me comentaba que la consulta por este caso había aumentado un 30 por ciento, justamente por esta situación”, comenta Nicté Fajardo.

María del Rocío Ferrusco Ontiveros, Directora del Instituto Dermatológico de Jalisco (IDJ), confirmó que las consultas por caída de cabello se han incrementado, tanto en el sistema público de salud como en consultorios privados, tal es su caso, pues además de dirigir el Instituto tiene un consultorio particular donde ve un caso por semana, cuando antes de la pandemia en su mayoría trataba a mujeres que estuvieron en labor de parto, quienes eran las principales pacientes por este problema, y no con esta frecuencia.

“Antes del COVID-19 se veía normalmente que aparecía una caída muy exagerada de cabello a los dos o tres meses de que pasaba el incidente, normalmente se nos caen de 100 a 150 cabellos por día, eso es lo normal, en el efluvio telógeno caen más de esa cantidad y se ve que la densidad, cuando uno toma el cabello, es más pequeña, es menos cabello. Se ha visto que efectivamente, después del COVID-19, puede aparecer esto en algunas personas, no en todos, en lugar de aparecer a los dos o tres meses, puede aparecer incluso al mes o mes y medio, más pronto se puede presentar”, indicó la titular del IDJ.

El efluvio telógeno se presenta luego de haber tenido una enfermedad donde hubo mucha fiebre, donde hay mucho estrés, puede ser efecto secundario de algunos fármacos, además de mujeres luego del parto, sobre todo las que tuvieron un segundo; reconoce María del Rocío que las causas pueden ser inflamatorias, se ha documentado que el virus del Sars-COV-2 que causa el COVID-19, no solo afecta estructuras internas del cuerpo sino, también, afecta a la piel y el cuero cabelludo.

Un punto fundamental para la recuperación del cabello es tranquilizarse, pues una de las causas que agrava este problema es el estrés, cuando alguien sufre una caída repentida de cabello que, a veces es muy marcada, le está generando ansiedad y esto hace que caiga más pelo, por esta razón es importante consultar a un dermatólogo para controlar la angustia.

“Es conveniente que acudan con una dermatóloga o dermatólogo para poderles explicar lo que está pasando, para poderlos tranquilizar, darles algunos suplementos que fortalecen el cabello, algunos champús que no lastiman el cabello, sobre todo, explicarles que esto va a pasar y que lo van a recuperar, la mayoría sí recupera su cabello, hay algunos que quedaron con menos densidad de cabello”, señaló la dermatóloga.

Para fortuna de Nicté Fajardo y todas las personas que después de haber padecido COVID-19 tuvieron una caída excesiva de pelo por efluvio telógeno, es que el cabello se puede recuperar, pero se requiere acudir al dermatólogo para llevar un tratamiento, señaló la importancia María del Rocío de recibir ayuda médica.

El tiempo estimado de recuperación puede variar entre cada caso, pero va de tres a seis meses, aclaró la titular del IDJ, reconoció que en la mayoría de los casos atendidos se recuperó su densidad o un poco menos, siempre y cuando sigan al pie el tratamiento que se les indica.

“Me dijeron de inicio que era un tratamiento costoso, las cápsulas Landa Caps cuestan alrededor de 990 pesos cada paquete que trae 30 cápsulas, mientras que las ampolletas de Aminexil con 10 me costaron 850 pesos, esas tienen que aplicarse una diaria, el tratamiento es de los primeros tres meses, después una dosis de mantenimiento cada tercer día, yo he empezado a tomarlas, no he sido constante con el Aminexil, pero sí veo que ha disminuido la cantidad de cabello que he perdido”, afirmó Nicté Fajardo, el costo de su tratamiento superará los 15 mil pesos, entre los medicamentos y las consultas.

“La verdad el costo es alto, todos los suplementos y champús mínimo, como tienen que hacer un tratamiento de uno o dos meses, el costo por mes es de más de mil pesos. Pero no es obligatorio que tengan el tratamiento, lo que sí es que acudan con un dermatólogo para nosotros poder tranquilizarlos, decirles que tarde o temprano van a recuperar el cabello y la densidad, quizá igual o un poco menos, pero van a recuperarlo”, confirmó María del Rocío.

Añadió la directora del IDJ que no son efectivos los tratamientos caseros como utilizar sábila o colocar pastillas anticonceptivas en el champú, pues la caída de cabello está relacionada con otras enfermedades, no sólo por efluvio telógeno, por lo que se requiere hacer un diagnóstico acertado para dar el tratamiento correcto, por ello recomienda que se consulte a médico especialista en el cuidado de la piel.

Por: Ricardo Gómez

alg

Sigue leyendo

Industria tabacalera aprovechó pandemia para influir en políticas de salud de 80 naciones

Vacunación Covid-19 en Nuevo León: anuncian inclusión de niños de 5 a 11 años

Construyen “saloncito de fiestas” en poste de luz en Nezahualcóyotl