Sin definirse aún, presupuesto 2022 al campo en Sinaloa deberá atender sector social más necesitado

Aunque no se han definido ni montos ni los rubros en materia presupuestal para el campo en el ejercicio fiscal 2022, lo que se pretende es destinar recursos para sectores históricamente desatendidos y que requieren de apoyos para mantener su actividad productiva.

Serapio Vargas, presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso del Estado, precisó que, posiblemente los montos sean similares a lo que se ejerció el presente año pero se tiene la intención de destinar una partida para sector temporalero, para ganadería a diversificar los apoyos y a la recuperación del estatus zoosanitario.

Agregó que puede que no cambien mucho los montos, puede que sí dependiendo de a como podamos (los diputados en el análisis de las asignaciones) pero la visión y el objetivo sí va a cambiar, osea, nosotros no podemos seguir sin apoyar praderas, no podemos seguir entregando un sorgo que se lo come el pulgón, que si no llueve; necesitamos pastizales permanente, necesitamos necesitamos meterle dinero al recambio de cabezas de ganado porque cuando hay una cabeza de ganado con tuberculosis, a la gente se le pide que la sacrifique o que la venda y al pobre ganadero puedes dejarlo sin puntero.

Entonces, agregó, vamos a meterle una cantidad muy importante, como nunca al recambio para recuperar el estatus; estamos construyendo las bases para que provea y dé crédito a los pequeños productores de Sinaloa, que hasta ahorita, no tienen crédito.

El legislador añadió que las acciones que se pretenden implementar desde el Congreso, es destinar un presupuesto alineado al proyecto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuyo objetivo central es atender las necesidades de las comunidades más necesitadas.

