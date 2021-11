‘Al olvido, 64% de indagaciones’, asegura México Evalúa

Al menos 64.6 por ciento de las determinaciones que las fiscalías dieron a las carpetas de investigación en 2020 fueron por archivo temporal, de acuerdo con la organización México Evalúa. Enviar una indagatoria al archivo temporal significa que ésta queda pausada por tiempo indefinido, por lo que es posible que la investigación no concluya y los delitos terminen en el olvido o prescriban.

Además, detalló la organización en el informe Hallazgos 2020. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, cuando las carpetas están en el archivo temporal no cuentan en las cifras de rezago y no hay certidumbre para las víctimas sobre su resolución.

Según México Evalúa, ese año, de un millón 51 mil 506 determinaciones en las carpetas de investigación, 679 mil 746 se fueron al archivo temporal.

“En el país, 41% de las investigaciones son terminadas por determinaciones del Ministerio Público sobre archivo temporal (64.6%), no ejercicio de la acción penal (19.3%), abstención de investigar (4.0%), criterio de oportunidad (3.2%), por incompetencia (5.2%) y por acumulación (0.7%)”, precisó .

A pesar de que ningún sistema es capaz de procesar todos los casos, el hecho de que más de la mitad de estos sean archivados, muestra que probablemente se cometió un delito y no hay acciones para investigarlo, esto a diferencia del no ejercicio de la acción penal, en que se descarta el caso porque se considera que lo que se denunció no constituye un delito, indicó.

PAL