AMLO asegura que la 4T busca autosuficiencia en alimentos y energéticos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la política de la Cuarta Transformación (4T) es alcanzar la autosuficiencia en la producción de alimentos y energéticos.

Durante la supervisión de la refinería de Salina Cruz, el mandatario federal señaló que se están rehabilitando las seis refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex) y se está construyendo una nueva en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, para aumentar la producción y la refinación del petróleo crudo.

"Nosotros lo que queremos es transformar toda la materia prima, ya no vender petróleo crudo para no comprar gasolina ni diesel, no comprar los combustibles, y por eso estamos rehabilitando las refinerías y se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, porque queremos ser autosuficientes, producir en México lo que consumimos, sobre todo alimentos y energéticos, esta es la política de la Cuarta Transformación", afirmó.

López Obrador consideró que durante el periodo neoliberal no se invirtió en la rehabilitación y mantenimiento de las refinerías de Pemex.

Acusó que la mayor parte de los 8 mil millones de dólares que se invirtieron para la rehabilitación de tres refinerías no se emplearon correctamente porque querían destruir a Pemex.

"Esta refinería (Salina Cruz) no la reconfiguraron, hay seis refinerías. Durante el período neoliberal destinaron 8 mil millones de dólares a reconfigurar tres refinerías: Minatitlán, Cadereyta y Madero. Y no se reconfiguraron la de Salamanca, la de Tula, y la de Salina Cruz, ¿y qué creen? producen más las no reconfiguradas que las configuradas. Entonces ¿qué hicieron con los 8 mil millones de dólares? la mayor parte de esa cantidad se la robaron, entonces ya no se usa ese procedimiento. ¿Cómo estamos haciendo las obras? con los trabajadores en todas las refinerías, antes habían y siguen habiendo talleres, y tenemos especialistas, ¿por qué tanto contratismo?, ¿por qué no hacer las cosas con los trabajadores y además se generan empleos en dónde están las refinerías?", explicó.

Sigue leyendo:

AMLO supervisa refinería de Salina Cruz

Marina administrará el Corredor Interoceánico para que no lo rematen ni privaticen: AMLO

AMLO invita a la población a presenciar en el Zócalo el informe por sus tres años de Gobierno | VIDEO