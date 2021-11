Comisión de Hacienda en el Senado analizará nombramiento de Victoria Rodríguez en Banxico

El Senado de la República recibió del presidente Andrés Manuel López Obrador el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno y Gobernadora del Banco de México (Banxico).

El documento se leyó en la sesión ordinaria de la Cámara alta y fue turnado a la Comisión de Hacienda que será la encargada de analizar el nombramiento.

"Me permito remitir a esta soberanía el original del comunicado a través del cual el C. Presidente Andrés Manuel López Obrador somete a la aprobación de este órgano legislativo la nueva propuesta de la C. Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno y Gobernadora del Banco de México en la vacante que deja el C. Alejandro Díaz de León", indica el documento firmado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila aseguró que se iniciará el procedimiento parlamentario de ratificación, con responsabilidad económica y financiera.

La Comisión de Hacienda se encargará de llamar a comparecer a Rodríguez Ceja para que exponga su plan de trabajo y responder las preguntas que le formulen los senadores sobre su perfil y carrera profesional.

De acuerdo con el senador Monreal posiblemente la comparecencia se desarrolle la siguiente semana y en esta también se lleve a cabo la sesión donde se ratifique el nombramiento.

En ese sentido, Morena y aliados en el Senado respaldaron a Victoria Rodríguez Ceja para ocupar un espacio en la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), con lo cual se tienen los votos suficientes para su ratificación.

Además de Morena, los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México y Encuentro Social, han afirmado que apoyarán el nombramiento cuando llegue al pleno del Senado.

