Nos encantó representar a México en el Dubái Fashion México: Ricardo Covalin

Nos encantó poder ir y representar a México a este desfile, expresó Ricardo Covalin, diseñador de Pineda Covalín, al respectó de la participación de la marca en la Dubái Fashion México.

En entrevista con Adriana Delgado en su programa El Dedo en la Llaga de El Heraldo Radio, indicó que, además, fue un orgullo que la marca pudiera inaugurar el evento, donde abrieron la pasarela junto al pabellón de Israel.

“Nosotros lo que hicimos, además de utilizar estampados mexicanos, fue respetar la forma en la que se visten allá. Cubrimos el cuerpo, ocultamos el escote e hicimos un look para cubrir la cabeza con mascadas”, explicó.

El diseñador de la marca con 25 años en el mercado aseguró que siempre han estado buscando nuevas oportunidades para promover su trabajo. “En esta ocasión se presentó la oportunidad de ir a la Expo Dubai y promover nuestros diseños”, acotó.

De México para el Mundo

Del 14 al 19 de noviembre se llevó a cabo el Dubái Fashion México, en el marco de la Exposición Mundial, con la participación de México en la Expo 2020 Dubái. El espacio estuvo dedicado a la moda mexicana, bajo la dirección de Brenda Jaet.

Siete diseñadores mexicanos presentaron sus piezas por medio de seis pasarelas, en distintos puntos de Dubái. Con la participación de Carlos Pineda, Jasive Fernández, Benito Santos, Lydia Lavín y Montserrat Messeguer, Armando Takeda y Pineda Covalín la propuesta de talento nacional brilló en lo más alto.

Brenda Jaet, directora de Dubái Fashion México, indicó que el objetivo de este proyecto es “principalmente mostrar la calidad en manufactura, la creatividad de nuestros diseñadores, posicionar a México como una industria de moda que tiene ofertas de alto nivel y atraer inversiones a México para que se desarrolle esta industria”.

“Queremos encontrarles puntos de venta allá, eso es lo que a mí me encantaría. Es un sector incluyente, una potencia de ser un nuevo eje rector para la economía del país, pero para eso necesitamos que no solo se sume el gobierno, sino también empresarios. No es suficiente que nuestros diseñadores tengan la mentalidad de negocio, se necesita meter toda la industria atrás como han hecho otros países”, agregó.

