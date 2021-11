Alcaldesa del Chilpancingo llama a la población a protegerse ante agresores 

La presidenta municipal de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández, llamó a la población a organizarse para protegerse y pidió tener cuidado ante el riesgo de que sus agresores estén armados, asimismo, enfatizó que “la seguridad no depende de las instituciones, si no de la sociedad".

“Por eso estamos construyendo los comités de seguridad, para que de manera inmediata, si hay un delincuente, muchas veces ustedes han visto, donde ya la gente se organiza, antes de que lleguemos nosotros. Nosotros simplemente estamos pidiéndoles que tengan cuidado, porque muchas veces no saben si tienen un arma, pero hoy la gente está harta, harta de la no atención, harta de no confiar en los policías”, señaló.

Por otra parte, mencionó que recibió el Ayuntamiento con un déficit financiero de 451 millones 249 mil 060 pesos, mientras que en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) se encontró un déficit de 152 millones 584 mil 353 pesos.

De acuerdo con la alcaldesa este pasivo financiero corresponde al pago de aguinaldos, prima vacacional, días adicionales, bonos, sueldos de octubre, pagos de marcha, servicios funerarios, despensas y devolución del ISR del aguinaldo.

Entre otros pagos que la administración anterior dejó pendientes; asimismo, la Contraloría municipal da seguimiento al proceso de entrega-recepción, para determinar qué acciones administrativas o legales procederán.

Asimismo, la alcaldesa morenista le planteó a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, un adelanto de recursos extraordinarios, luego de que en octubre pasado le fuera negado un préstamo que solicitó a la banca por 500 millones de pesos.

