Empresas y gobierno no cumplen con cuota de contrataciones a discapacitados en Tamaulipas

Las campañas de concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad no han funcionado, por lo cual es necesario introducir reformas a fin de obligar a autoridades y ciudadanos a cumplir con el respeto a los derechos de los discapacitados que en Tamaulipas son alrededor de 280 mil personas.

El diputado Marco Gallegos Galván, presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, indicó que se han llevado una serie de campañas de concientización sobre las personas que padecen discapacidad, las vulnerables; sin embargo, siguen padeciendo las mismas condiciones al no respetar sus derechos, no hay un trato respetuoso.

Apuntó que las mismas autoridades no cumplen con ello y muestra de ello es que no hay rampas en las banquetas, quienes usan sillas de ruedas no pueden viajar en camiones de transporte urbano. No hay acceso restaurantes, a una serie de negocios, en planteles escolares, oficinas públicas gubernamentales, cines y demás como las áreas de estacionamiento, lo cual es responsabilidad de las autoridades y no se respetan

La ley en materia en laboral contempla que un porcentaje de los puestos de trabajo son para personas con discapacidad, pero ni el mismo gobierno cumple con ello, negando a las personas discapacitadas la oportunidad de empleo, recalcó.

Comentó que en Reynosa se generan miles de empleos; sin embargo, las empresas se niegan a contratar personas con discapacidad con la absurda creencia que son menos productivas.

Así insistió en que existe un enorme retraso en ese sentido, pues no existe para las personas discapacitadas y vulnerables un trato digno y respetuoso, por lo cual debe haber reformas para proteger a los discapacitados, castigar a quienes viole sus derechos.

Sostuvo que ante el hecho de que las campañas de concientización no han funcionado lo mejor será introducir reformas a la legislación ante las violaciones a los derechos de las personas con capacidades diferentes.

El diputado Gallegos Galván apuntó que en la Ley de la Personas con Discapacidad, así como en la Ley de Protección Civil, en el Reglamento de Construcción se prevé el aspecto de los accesos; sin embargo, es algo a lo cual no dan seguimiento las autoridades, siendo que su responsabilidad.

Anunció que en breve presentara una iniciativa de reformas para añadir un nuevo capítulo a la Ley de Personas con Discapacidad para dar a los ayuntamientos la responsabilidad de esa vigilancia para que en cada dependencia pública se dé seguimiento al respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

Empezando por la obligación de las autoridades de hacer cumplir los derechos de las personas como garantizar el acceso a todos los espacios públicos. Según las estadísticas del DIF y la Secretaría de Salud más de 280 mil personas padecen en Tamaulipas alguna discapacidad.

