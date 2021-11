SCJN realiza la ceremonia de entrega de medallas Ponciano Arriaga y Jacinto Pallares 2020

Es un día muy emotivo para el Poder Judicial Federal y para mí en lo particular, porque hoy otorgamos reconocimiento y rendimos homenaje a dos grandes personas. A dos personas que están entregando su vida por los demás, por los que menos tienen, por los olvidados y marginados de este país.

Vivimos en un país profundamente injusto, donde la mayoría ha estado olvidada por décadas y donde los privilegios fueron históricamente para unos cuantos. Entre tanta carencia que tienen tantos y tantas, ha estado siempre presente la carencia de justicia.

Las cárceles mexicanas llenas de inocentes, porque no tuvieron quién los defendiera o porque no tuvieron una defensa de calidad o porque las policías y los Ministerios Públicos se amafiaron para fabricarles delitos. Un país donde a una madre se le pueden arrebatar impunemente sus hijos si no tiene recursos para un abogado de calidad; donde se puede despojar a la gente de su vivienda si no tienen dinero para un abogado o una abogada medianamente competente.

Ésa es la justicia desigual que nos toca combatir. Por eso el compromiso del Poder Judicial Federal, de este nuevo Poder Judicial Federal, es por generar una defensoría que ya tenemos y seguirla consolidando para que en todos los rincones del país haya una abogada y un abogado de calidad, como Esmeralda, como Arturo, que defiendan a los más pobres, a los marginados y olvidados, a los que nadie había volteado a ver nunca.

No podemos hablar de justicia si la gente más humilde no tiene acceso a la justicia y no puede haber acceso a la justicia si la gente más pobre no tiene una defensa de calidad.

La justicia implica buenas y buenos juezas y jueces, pero también buenas y buenos abogadas y abogados. Sin un profesional del derecho que lleve los asuntos con calidad, con categoría y con convicción, no hay nada que se pueda hacer por muy buenos que sean los jueces y las juezas.

Hasta que no seamos capaces de dar justicia a todas y a todos los mexicanos con independencia de su nivel económico, de su origen étnico, de su orientación sexual y de sus peculiaridades, no estaremos satisfechos.

