Legisladores de la 4T le ofrecen a AMLO avalar su Reforma Eléctrica

Al afirmar que cumplieron con sacar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, los legisladores de la 4T se comprometieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador a avalar también la reforma eléctrica. En un encuentro en el Patio Central de Palacio Nacional, el mandatario hizo un reconocimiento a los diputados de Morena, PT y Verde Ecologista, por su “congruencia” a la hora de votar el presupuesto del próximo, el cual –dijo—beneficiará a 240 mil pequeñas comunidades del país.

“Y ustedes están cumpliendo con ese mandato, no están a la zaga, no se han rezagado, no están en la retaguardia, están en la vanguardia del movimiento de transformación. Los coordinadores de las bancadas de los diputados de Morena, Ignacio Mier, del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y del PVEM, Carlos Alberto Puente, agradecieron el recibimiento del Presidente en Palacio Nacional y externaron su apoyo para la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional presidencial en materia eléctrica.

El morenista Ignacio Mier dio a conocer que luego de la aprobación del presupuesto del próximo año en los próximos días saldrán a todos los distritos federales electorales para discutir, enriquecer, debatir las bondades de la reforma eléctrica, con el propósito de recuperar el control del servicio público de la energía eléctrica, asegurar la soberanía y la seguridad nacional en beneficio de los mexicanos.

“Vamos a transformar nuestro país y vamos a sacar adelante la Reforma Eléctrica, y lo haremos con la fuerza de la razón, que nos asiste política, moral, social y sobre todo económica”, reiteró.

El petista Alberto Anaya dijo que así como cumplieron con el presupuesto lo harán con la Reforma Eléctrica, “porque significa una nueva nacionalización de esa empresa, que los neoliberales estaban interesados en entregarla al extranjero y a la iniciativa privada voraz en el interés de que el pueblo perdiera ese instrumento de desarrollo, como es la CFE”.

MAAZ