Diabetes Mody va tras jóvenes de 20 a 30 años

Aunque las personas mayores son más propensas a la diabetes, los jóvenes de entre 20 y 30 años también están en riesgo de padecerla debido a una alteración genética que provoca que no produzcan suficiente insulina, una modalidad que se conoce como Mody, que recibe su nombre por la abreviatura de la frase en inglés MaturityOnset Diabetes of the Young (diabetes de la edad madura que se presenta en el joven).

De acuerdo con Thania Chávez, de la Facultad de Medicina de la UNAM, este padecimiento no sólo afecta por la corta edad a la que se presenta, sino por el hecho de que muchas veces se confunde con la de tipo II, lo que empeora la salud del paciente al ser tratado como un caso clínico diferente.

En México, la diabetes la padecen 12.8 millones de personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, ubicadas principalmente en Campeche, Tamaulipas e Hidalgo, y aunque hasta el momento no hay cifras exactas, se calcula que la prevalencia del tipo Mody en el país representa entre 1 y 2 por ciento de adultos con diagnóstico y hasta 2 y 4 por ciento de los casos en niños.

Para Pablo, de 26 años, el problema comenzó hace siete años. Inicialmente fue diagnosticado con diabetes tipo 1 y con descontrol glucémico a pesar del uso de insulina hasta 30 veces por día.

Tras revisar su historial clínico, se descubrió que tenía antecedentes familiares de diabetes en dos generaciones, lo que lo hizo candidato a diversos exámenes que detectaron la modificación en los genes, y lo llevó a tratarse con sulfonilurea e interrumpir el uso de insulina, algo que mejoró su calidad de vida.

La especialista indicó que la identificación temprana de la diabetes de este tipo permite a los pacientes tener tratamientos efectivos.