Armadores lamentan mala temporada en la captura de camarón en Sinaloa

Debido a los altos costos de producción y los bajos niveles de captura, armadores de Mazatlán han decido no realizar un segundo viaje para la captura de camarón, calificando como mala la presente temporada, anunció el presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico.

Jesús Omar Lizárraga señaló que los barcos que están regresando a puerto para descargar su captura, están reportando volúmenes no mayores a las cuatro toneladas, volumen que es insuficiente para pagar los costos de producción del primer viaje, razón por la que están dediciendo, en su mayoría, no realizar un segundo viaje como tradicionalmente se hacía en años pasados.

El dirigente pesquero precisó que se han hecho gestiones ante las autoridades pesqueras para que se les otorguen apoyos o algunas facilidades que hagan rentable la actividad, sin embargo, no han tenido respuesta.

Señaló que las gestiones realizadas han estado enfocadas a concientizar a las autoridades federales de que ponga las condiciones idóneas para poder operar para que esta pesquería sea rentable y competitiva y se ha estado haciendo durante todo este tiempo, sin embargo, ahorita no ha habido la respuesta, no ha habido la solución adecuada a la situación que viven los compañeros pescadores ya que en esta temporada, desafortunadamente, no pudieron ser empleados.

El dirigente pesquero añadió que de momento no han tenido comunicación con el gobernador Rubén Rocha Moya ni con la secretaria de Pesca, Flor Emilia Guerra, con quienes buscarán en breve un acercamiento para plantearles la situación de la actividad pesquera y gestionar apoyos directos del estado o bien, el acompañamiento para la gestión ante las autoridades del sector en el gobierno federal.

Concluyó que Sinaloa, es uno de los estados más importantes en materia pesquera, de ahí que se espera de las autoridades, la oportunidad de contar con soluciones que les permitan competir a nivel nacional e internacional, ya que el camarón que ellos captura, es de alta demanda en el mercado internacional.

mgm