Conatrib elige a magistrado Guerra Álvarez para nuevo periodo como presidente de la organización

El magistrado Rafael Guerra Álvarez resultó electo como presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) para un nuevo periodo, y al emitir un mensaje en su toma de protesta, se comprometió a impulsar una reforma constitucional dirigida a los poderes judiciales de todas las entidades, tendente a cumplir los estándares internacionales mínimos que desarrollen el derecho humano a tribunales independientes e imparciales.

En el marco de la 4ª Asamblea Plenaria de la organización, subrayó que con ello se incorporarán los estándares mínimos para garantizar el respeto a la autonomía institucional, presupuestaria, financiera y jurisdiccional.

También se comprometió a lograr la consolidación de una división de poderes que impida que las resoluciones de los jueces sean cuestionadas o impugnadas ante autoridades de los poderes Ejecutivo o Legislativo.

Asimismo, advirtió que un poder judicial que no imparte justicia con perspectiva de género, que no garantice la equidad en la toma de decisiones ni en la designación de servidores públicos, no está a la altura de las aspiraciones nacionales ni acorde al signo de los tiempos actuales.

En la sede del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, agradeció a sus pares de los poderes judiciales locales que conforman la Conatrib refrendarle su confianza, ante quienes se comprometió a preservar la identidad de cooperación y no de competencia que permea en la organización.

“El Poder Judicial debe ser capaz de elevarse por encima de la división y dignificar el servicio público con un balance entre tradición e innovación, prosperidad y sacrificio, aprendizaje y enseñanza, y tenemos el capital humano para lograrlo”, subrayó.

Foto: Especial

Defienden autonomía

El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México insistió en que la autonomía institucional, presupuestal, financiera y jurisdiccional de los órganos de justicia locales es pilar fundamental para garantizar una impartición de justicia igualitaria, digna y respetuosa de los derechos humanos.

Guerra Álvarez fijó como prioridad defender la autonomía de cada pleno de magistrados para definir a quien lo dirija, sin intervención de cualquier otro poder, y se comprometió a preservar a los poderes judiciales como una fuente de trabajo digno y dignificante para sus miembros.

También habló de trabajar a favor de la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y de obtener los recursos necesarios para afianzarlo a nivel nacional.

Asumió el compromiso de luchar para que se juzgue con perspectiva de género, bajo la consideración de las situaciones de desventaja que por cuestiones de género impiden la igualdad sustantiva en todo el país. Estamos aquí, aseguró, para erradicar la violencia de la masculinidad ante la decadencia del régimen patriarcal, y definir roles en términos de un liderazgo compartido, pacífico y proactivo.

Durante el proceso electivo de la mesa directiva, se eligieron a los vicepresidentes y vocales para las regiones Noroeste, Noreste, Occidente, Sureste, Sur y Centro, todos de la planilla única encabezada por el magistrado Guerra Álvarez.

Al iniciar los trabajos, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, subrayó la importancia de la relación entre poderes, y planteó que el camino correcto en este aspecto se debe basar en no inventar nuevas reglas, sino en respetar las que se tienen.

Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, comentó que en la Conatrib la unidad y colaboración de los 32 poderes judiciales que la conforman se mantiene y se fortalece cada vez más con la suma de las voluntades de todos.

Con la participación de presidentas, presidentes y representantes de las 32 representaciones de órganos judiciales estatales, unos de manera presencial y otros virtual, la Conatrib desahogó una amplia agenda de trabajo.

dhfm

Seguir leyendo:

Va por México amaga a Morena de cancelar acuerdos de reformas constitucionales ante cerrazón en Presupuesto

Juez niega amparo a exdirectivos de Oro Negro contra orden de aprehensión

PEF 2022: Bancada priista votará en contra de recorte al INE