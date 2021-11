UNA CDMX busca reunión con diputados federales para lograr mayores recursos

La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México anunció que la próxima semana acudirán a la Cámara de Diputados para solicitar mayor presupuesto para la capital, incluso, extendieron esta invitación a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, los integrantes de la UNA CDMX refirieron que solicitarán apoyo a las fuerzas políticas en el Congreso para que se establezca un diálogo entre legisladores y alcaldes sobre las necesidades de la Ciudad de México y las alcaldías.

Esta convocatoria fue hecha por el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien dijo que es necesario defender el fondo de capitalidad para la Ciudad.

Sostuvieron que el techo presupuestal para la Ciudad de México debe aumentar no como parte de un capricho de los alcaldes de oposición, sino en beneficio de los proyectos ciudadanos, por lo que es necesario exponer que la ciudad no está para renunciar a ningún presupuesto.

“Que no renunciemos al Fondo de capitalidad, a qué no renunciemos a los fondos federales, a qué no renunciemos a levantar la mano por nuestras vecinos y nuestros vecinos. Hoy lo que nuestra Ciudad necesita son gobiernos que estén del lado de la gente y no al servicio del Presidente”, expuso.