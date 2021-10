PAN condiciona su aval al Paquete Económico 2022

A una semana que la Cámara de Diputados discuta y vote la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal del Paquete Económico 2022, el 15 de octubre, el Partido Acción Nacional (PAN) pone condiciones para dar su voto a favor, comenzando por modificar los indicadores de ingresos del país de “optimistas a realistas”.

En entrevista con El Heraldo de México, la diputada reelecta Patricia Terrazas Baca, quien durante la legislatura pasada presidió la Comisión de Hacienda de San Lázaro y que hoy integra como secretaria, criticó que el gobierno proyecte un crecimiento del 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, cuando el sector privado proyecta 3 por ciento.

“En Ley de Ingresos creo que es muy importante mover los indicadores, no ser tan optimistas para tener un presupuesto más real; en los indicadores creo que ahí vamos a tener que trabajar mucho y hacerlo saber y esperamos que nos acompañen los otros grupos parlamentarios”, dijo.

La también doctora en Derecho Fiscal señaló que otro indicador es la producción de petróleo, del que señaló que la estimación para el cierre de 2021 es menor a la presupuestada.

“Sí vemos con mucha claridad es la falta de producción y pues también se trae una estimación de 1.83 millones de barriles, que no creo que lleguemos a eso”, explicó.

También refutó al presidente de la Comisión de Presupuesto, el morenista Erasmo González, quien en entrevista con este diario dijo que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 hay margen y disposición para “moverle más de una coma”, a diferencia del año anterior.

“Yo no le veo que haya margen, no veo dónde está el margen, ojalá pudiera coincidir con el diputado Erasmo. No le veo el margen porque se está buscando crédito para poder nivelar el ingreso contra el egreso ¿dónde está el margen? Y también vimos de que se está viendo muy optimista el ingreso que se pueda obtener.

“Entonces, el único margen que yo veo donde se le pueda regresar a los estados y municipios presupuesto es donde las obras del presidente y la Secretaría del Bienestar no utilicen ese recurso para eso y se lo den a los estados y municipios para que resuelvan las necesidades básicas de los ciudadanos porque tampoco perdamos de vista que el presupuesto es de todos, y la autoridad más cercana es el presidente municipal”, expuso.

Comisión de Hacienda

La Comisión de Hacienda se declaró esta semana en sesión permanente para analizar, discutir y votar la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal del 2022, en el que definieron fechas para citar a funcionarios del sector y votar los dictámenes el 14, para que sean discutidos por el Pleno el 15 de octubre.

“En Miscelánea Fiscal, creo que si la autoridad está conociendo de la compensación que también se la conceda para estar equilibrado, no nada más para la autoridad sino también para los contribuyentes, me parece que también le debemos dar un estímulo a los contribuyentes dándoles la deducción inmediata de inversiones.

“También debemos a los trabajadores con ese tope que le pusieron de los 15 salarios mínimos, ni siquiera considerarlos, me parece que ese tope de los salarios mínimos en tiempo de pandemia y cuando estamos perdiendo empleos no debe considerse”, dijo.

Resaltó que Morena y aliados deben acceder a hacer modificaciones en el proyecto del Ejecutivo para voltear a ver al sector primario, dándoles oportunidades como deducciones en terrenos de uso agrícola y estímulos para el uso de agua, para que se mecanice el campo.

“Estoy presentando 11 iniciativas que van precisamente para mejorar la Miscelanea Fiscal: una, la exención de los salarios, que no exista esa exención; que se les regrese el IVA a los estados y municipios ¿qué es esto? Que si un estado y un municipio paga algún servicio o alguna compra con IVA, que ese IVA se le regrese al estado y al municipio como se le regresa el ISR por salarios.

“También hay una propuesta de deducción inmediata de inversiones, que le sirve a todos los sectores, pero sobre todo al industrial, al minero, maquilador; luego, la compensación universal, por ejemplo, con el régimen de confianza desaparecen los 40 salarios mínimos que realmente eran de confianza para el sector primario, pues propongo que se regresen en el Paquete Económico.

Luego, la deducción de terrenos para uso agrícola; los gastos médicos, también que sea un deducción porque estamos en tiempo de pandemia, y todos nosotros hemos sufrido alguien que tiene que hacer uso de esos gastos para que se metan directamente como deducción de gastos médicos; que el ahorro sea deducible porque de por sí los mexicanos no tenemos ahorro; luego la deducción de inversiones para la exploración minera”, expuso.