Hidalgo pide evitar fiestas de Día de Muertos para evitar repunte de Covid-19

El titular de la Secretaría de Salud estatal (SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera, pidió a la ciudadanía evitar realizar fiestas masivas durante el día de muertos en el estado, debido a que puede provocar un nuevo repunte de padecimientos de Covid-19 en el estado.



El funcionario estatal explicó que se ha registrado una reducción del 59 por ciento de los casos activos de Covid-19 en el estado, por lo que pasaron de mil a 600 padecimientos en la entidad, situación por la cual prevé que en los siguientes meses se registre una nueva apertura de planteles escolares en más municipios con baja incidencia de contagios.

De acuerdo con el representante de la SSH, la pandemia de Covid-19 aún no se encuentra controlada, pero en caso de continuar con esta tendencia de disminuciones en febrero de 2022 se podrían reportar la fase más baja de la contingencia sanitaria de coronavirus desde que comenzó en marzo de 2020.



Por ello, exhortó a la ciudadanía en general a no realizar fiestas masivas con motivo del día de muertos, por lo que también solicitó a los gobiernos municipales que no desarrollen eventos multitudinarios, ya que pueden representar un nuevo riesgo para la población más vulnerable de la entidad.

El regreso a clases inició desde el 30 de agosto

Recordó que la segunda ola de contagios ocurrió por la elevada movilidad que se registró en diciembre con motivo de las fiestas de fin de año, por lo cual se deben mantener las medidas de bioseguridad en la entidad como el uso permanente de cubrebocas, lavado de manos y distanciamiento social.



Desde el pasado 30 de agosto abrieron sus puertas los planteles educativos en 15 municipios de la entidad con una baja incidencia de padecimientos relacionados con el Covid-19, y a partir del lunes reanudarán actividades escolares otros cinco municipios que se encuentran en el color verde del semáforo epidemiológico.