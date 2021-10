Alejandro Encinas señala que mitad de los desaparecidos podría estar el servicios forenses

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, expuso que la mitad de los 91 mil desaparecidos del país podrían estar en servicios forense o fosas comunes, por lo que el gobierno federal con apoyo de los estados iniciarán un programa de identificación masiva de cuerpos.

En su mensaje en la inauguración de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz, el funcionario federal reconoció que los servicios forenses y de identificación humana en algunos se encuentran en “situaciones lamentables”.

“Este rezago acumulado nos ha llevado a una situación de crisis en un país donde lamentablemente una de las herencias más dolorosas que recibimos fue el problema de desaparición de personas. Una cifra, que no es un número estadístico, sino es un dato que habla de ser humanos y rebasa las 91 mil personas no localizadas en México desde el 2006 a la fecha, y cuan mayor es la tragedia cuando entre 32 mil y 42 mil de las personas que están reportadas como desaparecidas o no localizadas podrían encontrarse en los servicios forenses o las fosas comunes en el país”, aseguró.

Alejandro Encinas admitió que tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas “no han estado a la altura de los requerimientos” en materia de identificación forense, y señaló que se debe dotar de la infraestructura y los recursos humanos capacitados en la materia para enfrentar esta crisis.

“Hemos desarrollado muchas capacidades en el desarrollo de recursos humanos, peritos que hay que reconocer en medicina forense, antropología forense, arqueología forense, fotografía forense, una especialidad que se ha venido desarrollando en muchas instituciones de educación superior de nuestro país, y desarrollando capacidades profesionales muy importantes, pero no habían tenido en muchos casos el soporte y el apoyo institucional y tecnológico para cumplir sus responsabilidades”, indicó.