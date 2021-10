Buscan reforzar medidas de cuidado ante apertura de espacios de esparcimiento en Sinaloa

Luego de que se ratificara a Sinaloa en semáforo verde en el rango de riesgo epidemiológico, el sector Salud recomienda a la población mantener las medidas de prevención ya que en fecha próxima se reabrirán espacios públicos de esparcimiento como los estadios de clubes deportivos.

Ante el próximo inicio de la temporada de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico y la apertura al público de los estadios de fútbol, el Secretario de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas Torres, expresó que en esta normalidad distinta se debe continuar privilegiando la vida, dando el valor que merece la salud de las personas y todos debemos ser muy responsables en nuestro cuidado.

El secretario Encinas dijo que se han llevado reuniones del área de Protección Civil y COEPRISS con los clubes de las ligas de deportes estableciendo precisamente los protocolos a seguir, entre ellos es la responsabilidad de la vacuna de los diferentes jugadores donde cada club se hace responsable de la misma, y los protocolos sanitarios en los diferentes centros deportivos deberán de mantenerse con la toma de la temperatura, la aplicación del gel el uso del cubrebocas, sobre todo cuando esté en algún lugar cerrado.

Se tendrá la vigilancia en el control de los aforos por las áreas de Protección Civil del estado, siempre en coordinación con los Presidentes Municipales, cuidando que esa prescripción de la posibilidad de contagio no se dé o sea menos; hay que entender que en este enfoque de la normalidad distinta, yo le llamo, no es la misma antes y después del COVID, todos tenemos que ser muy responsables en el cuidado, entendemos que ya el confinamiento y parte de la salud mental viene a la búsqueda de tener alternativas de socialización y salud no nada más es la ausencia de enfermedades, sino es un estado de bienestar físico , mental y social, lo establece la Organización Mundial para la Salud, tenemos que ser muy cuidadosos de seguir privilegiando la vida, seguir privilegiando la salud en ese sentido”, señaló.

Si bien, Sinaloa se encuentra en verde dentro del Semáforo Epidemiológico del Gobierno Federal, se estarán manejando aforos del 30 o el 50% de la capacidad de los inmuebles deportivos en la entidad, además de seguir manteniendo los protocolos y medidas sanitarias en los mismos.

Además, mencionó, que los mismos empresarios han puesto algunas normas extraordinarias que no marca el protocolo, como petición de certificado de vacunación, aforos diferenciados, etc., lo cual se agradece, ya que siempre ayudarán estás medidas en conjunto con la sanitización de espacios, uso de cubrebocas obligatorio y sana distancia.

mgm