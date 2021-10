Buscan destruir a Morena: Bertha Luján

Entre acusaciones de existencia de tribus que buscan dividir y destruir a Morena con su inconformidad sobre la apertura del padrón electoral y los lineamientos de afiliación y credencialización, y por la falta de quórum fracasó el Tercer Consejo Político Nacional del partido programado para ayer.

Con la asistencia al encuentro virtual, de 115 de los 300 consejeros que integran el Consejo Político Nacional (CPN), se pospuso la discusión de los lineamientos para el proceso de afiliación al partido, tema que en las últimas semanas mantiene tenso al instituto.

Sin embargo, los asistentes debatieron cerca de cinco horas sobre la situación de Morena. En este contexto, Bertha Luján, presidenta del órgano de gobierno advirtió que el amago de la secretaria de Organización, Xóchitl Zagal, de judicializar el tema, mantendría nuevamente a Morena en la situación en la que estuvo durante más de dos años, y en donde todos sus asuntos fueron resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por ello, los llamó a que construyan un camino de diálogo para que las diferencias entre militantes se diriman al interior del partido y no ante instancias judiciales, externas al movimiento. “Apenas estamos saliendo de las broncas del padrón y se está planeando una salida y judicializar el proceso.

Entonces yo no entiendo en qué estamos, en lugar de buscar el diálogo para ponerse de acuerdo, estamos hablando de judicializar; si vamos a seguir en ese camino, ese es el camino de la destrucción de Morena, y me disculpan consejeras y consejeros, pero luego caemos en cuestiones poco pensadas, no tienen en la mira lo que representa Morena y lo que sigue” señaló Luján.

Dijo que si la designación de Alejandro Peña como delegado especial encargado del proceso de credencialización y afiliación es el problema, se debe resolver al interior del CPN.

Al respecto, la secretaria de Orgaizacion Xóchitl Zagal exigió a Luján moderar su tono, toda vez que la acusó de ser omisa en los compromisos que como titular de la instancia le correspondían y de representar a un grupo político dentro de Morena, al tiempo que rechazó que el problema sea la designación de Peña.

CAR