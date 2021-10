Proponen en CDMX hasta 2 años de prisión a quien abandone animales

A quien abandone a cualquier animal en la Ciudad de México se le impondrá una sanción de 6 meses a 2 años de prisión, así como una multa de 4 mil 481 a 8 mil 962 pesos.

Así lo propuso la legisladora del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Ana Villagrán quien busca adicionar un artículo al Código Penal para el Distrito Federal en materia de abandono animal.

Explicó que de acuerdo a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) señala que aproximadamente 500 mil perros y gatos son abandonados cada año en la Ciudad de México.

Asimismo, alertó que el abandono animal se incrementó más durante la pandemia generada por el COVID-19 ya que muchas personas consideraban erróneamente que los animales de compañía podían transmitir el virus.

Lamentó que los ciudadanos no estén sensibilizados acerca del cuidado y atención de los animales, pues de acuerdo a una encuesta del Instituto Belisario Domínguez, la gente abandona a sus mascotas por: falta de dinero para mantener a la mascota; porque se dieron cuenta de que es una gran responsabilidad; porque no tienen tiempo; porque ya no quieren mantener a la mascota y porque no tienen espacio (12.1%).

Explicó que se podría pensar que la solución al problema de abandono animal es ingresarlos a los albergues animales, pero, aclaró: “quiero señalar que no es así ya que aproximadamente 9 de cada 10 perros que ingresan a estos sitios son sacrificados. En la Ciudad de México se sacrifican alrededor de 10 mil perros al mes”.

Villagrán propuso adicionar el artículo 350 Quater; del Código Penal del Distrito Federal; para establecer que el que abandone y ponga en peligro la vida de cualquier especie animal no humana.

La iniciativa fue turnada a la Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, así como de Bienestar Animal para su análisis y dictaminación.

Sigue leyendo:

Morena propone reducción en el pago del predial a quienes realicen huertos urbanos

PAN en el Congreso de la CDMX busca regular el HOME OFFICE

Congreso de la CDMX propone “fondo violeta” contra el cáncer de mama