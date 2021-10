Presupuesto va como lo envió el presidente: Mario Delgado e Ignacio Mier; oposición “quiere moches”, dicen

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el líder de los diputados de ese partido, Ignacio Mier, aseguraron la aprobación en la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 tal como lo recibieron del Ejecutivo federal, y anticiparon su rechazo a la propuesta alterna que presentarán conjuntamente el PAN, PRI y PRD porque, acusaron, ellos quieren volver al esquema de los “moches”.

En conferencia de prensa con diputados de su partido en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Delgado Carrillo señaló que aun cuando la llamada alianza “Va por México” no ha presentado su presupuesto alterno “ya conocemos la propuesta de la oposición”, en el cual añoran que recursos “etiquetados” a su favor, lo que calificó la corrupción institucionalizada.

“Entonces, ya sabemos que no va haber un punto de encuentro en el Presupuesto de Egresos porque compartimos dos visiones completamente diferentes. No van a regresar los moches, no van a regresar sus etiquetados y el presupuesto se va a seguir destinando de manera mayoritaria a la gente que más lo necesita”, dijo.