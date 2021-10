Manuel Bartlett asegura que caída de sistema en 88 fue “amasiato” en PAN y Salinas de Gortari

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que la caída del sistema durante las elecciones federales de 1988, fue un “amasiato” entre el PAN y el entonces candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari.

Durante su comparecencia ante comisiones unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados, el funcionario fue cuestionado por su trayectoria política.

El legislador del PAN, Juan Carlos Maturino Manzanera, cuestionó a Bartlett sobre su pasado priista y su participación en la caída del sistema en 1988 cuando era secretario de Gobernación y las violaciones a tratados internacionales en las que incurrirá México de aprobarse la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Usted está tratando de convencer sobre las bondades de esta iniciativa, con la misma certeza que cuando ocurrió la caída del sistema en 1988, la historia ha mostrado la realidad de aquel atraco electoral”

Bartlett, se quejó de que los legisladores de oposición jueguen con su biografía y luego de asegurar que la panista miente sobre las implicaciones que tendrá la reforma eléctrica propuesta por el titular del Ejecutivo, entre ellas violaciones a tratados internacionales que resultarán en demandas, respondió a los señalamientos sobre su pasado.

“Si me pica un poquito, cómo están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador, yo he sido más legislador que ustedes, muchos de ustedes lo saben. La caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y (Carlos) Salinas de Gortari, así fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari… ¡claro! así fue”, sostuvo Bartlett, lo que ocasionó risas y rechiflidos de la oposición en el Salón Legisladores de la República de San Lázaro.

El director de la CFE señaló que lo que está haciendo el gobierno es trabajar para que el sistema eléctrico nacional no esté en manos de intereses privados y no se convierta en un saqueo a México y a la empresa pública.

Por: Elia Castillo e Iván E. Saldaña

