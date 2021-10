Mauricio Tabe pide cerrar filas por la seguridad en la Ciudad de México

El Alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, hizo un llamado a cerrar filas por la seguridad de la Ciudad de México.

El Edil dijo que la lucha por la seguridad en la Alcaldía Miguel Hidalgo y en toda la capital del país no debe tener distinciones partidistas y requiere de la unión de todos los niveles de gobierno para lograr la tranquilidad de la ciudadanía.

Reiteró que la seguridad no debe politizarse, ya que se requiere del trabajo conjunto con el Gobierno de la Ciudad y las dependencias de seguridad pública y de procuración de justicia.

“Tenemos el compromiso de trabajar con el Gobierno de la Ciudad para mejorar la seguridad, un tema que no se debe politizar, porque aquí lo que necesitamos es dar resultados y no pretextos, dar resultados y no utilizar la seguridad como una bandera política”, afirmó.