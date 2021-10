Más infraestructura urbana para avanzar en la recuperación; más empleos y mayores ingresos: Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín expresó que la próxima semana iniciarán obras que mejorarán la infraestructura urbana en municipios de la entidad, como parte de la inversión estatal que se estará llevando a cabo.

Estas obras apoyarán destinos turísticos, impulsarán el crecimiento y mejorarán la economía para tener mayor recuperación, precisamente ahora que se requiere avanzar mucho más en la reapertura de las actividades que generan mayor empleo e ingresos para las familias.

El gobernador de Quintana Roo transmitió hoy el programa Conexión Ciudadana desde este municipio, en el que se contó con la presencia de la presidenta municipal Blanca Merari Tziu Muñoz, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya Lenin Amaro Betancourt y la secretaria estatal de Salud Alejandra Aguirre Crespo

Carlos Joaquín explicó que para revisar estas obras e inversiones realiza giras de trabajo por los municipios, en donde se establece coordinación con las autoridades que recién inician sus funciones.

Durante el programa, que se transmitió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de la Coordinación General de Comunicación, el titular del Ejecutivo dio a conocer que la actualización del Semáforo Epidemiológico Estatal mantiene en color verde-primera etapa a la región norte y en amarillo al sur, del 25 al 31 de octubre próximos

Este semáforo permite avanzar en la recuperación, añadió Carlos Joaquín al indicar que de la pérdida de 105 mil empleos, o poco más, el año pasado, ya se registra una recuperación de casi 62 mil de esos empleos, lo que coloca a Quintana Roo otra vez primer lugar en creación de empleo.

Destacó que se requiere mantener el crecimiento de más de 4.43% del PIB, por lo que afirmó que es fundamental e importante continuar aplicando con rigor las medidas preventivas, los protocolos sanitarios y el uso de los hábitos de higiene.

“Es muy importante que todas y todos tengamos claro que no hemos vencido nada, que no ha pasado o no ha terminado la pandemia por la covid-19. Hay que cuidarse, cuidarnos todos, cuidar a la familia, a la comunidad. Hay que seguir adelante por bien de las familias quintanarroenses” expresó.