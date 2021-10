¿Rosario Robles quedará en libertad?: 7 claves para entender lo que podría pasar esta tarde

Rosario Robles Berlanga podría salir de prisión este miércoles de la cárcel de Santa Martha Acatitla, en donde lleva dos años recluida, para seguir su proceso legal en prisión domiciliaria luego de haber interpuesto un amparo ante un Tribunal Colegiado, sin embargo es posible que solo salga para volver ser aprehendida ya que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendiente dar cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada.

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ganó un amparo ante un tribunal colegiado, el cual habría analizado como procedente revocar la medida cautelar de prisión preventiva justificada y de esta manera seguir su proceso en libertad. Sin embargo, está aún por verse si realmente estará libre la garde de hoy, ya que podría ser arrestada nuevamente.

Fue en agosto del 2019 cuando el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra la exfuncionaria del gabinete de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) la acusó del desvío de recursos públicos por la llamada "Estafa Maestra". A continuación presentamos 7 claves para entender el proceso que ha seguido la exfuncionaria.

Las 7 claves para comprender el proceso de Rosario Robles

Rosario Robles ingresó al penal de Santa Martha Acatitla en agosto del 2019. FOTO: Cuartoscuro

1) 13 de agosto de 2019

Rosario Robles ingresó al penal de Santa Martha Acatitla en agosto del 2019 luego que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dictara la medida cautelar de prisión preventiva justificada en su contra; la Fiscalía General de la República (FGR) la acusó del desvío de recursos públicos por la llamada "Estafa Maestra" por un monto de 5 mil 73 millones de pesos en Sedesol y Sedatu, cuando ella se desempeñaba como titular en cada una de las dependencias.

2) Agosto de 2020

Un año después de su arresto, Rosario Robles no había sido acusada formalmente por lavar o aprovechar ilícitamente los recursos presuntamente desviados en "La Estafa Maestra", pese a que los fiscales del caso habían señalado que había 16 averiguaciones y carpetas de investigación por las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que se detallaban los desvíos.

3) 13 agosto de 2020

Para esta fecha, Rosario Robles solo enfrentaba un proceso (el cual data del 13 de agosto de 2020) por el que se le responsabiliza de presuntas omisiones, como el no haber impedido que las dependencias que encabezó firmaran los convenios fraudulentos. En aquel momento, su abogado, Epigmenio Mendieta, declaró que la exfuncionaria no está acusada por la "Estafa Maestra". "La acusación no es por peculado, no es por desviación, no es operaciones con recursos de procedencia ilícita, concretamente: Rosario no está acusada de haberse robado un solo peso. Esta acusación, la que presentaron, es solo de omisión”, enfatizó el abogado.

La FGR acusó a Rosario Robles del desvío de recursos públicos por la llamada "Estafa Maestra" por un monto de 5 mil 73 millones de pesos en Sedesol y Sedatu. FOTO: Cuartoscuro

4) 23 de noviembre de 2020

Rosario Robles aceptó colaborar con la FGR en el caso de "La Estafa Maestra" a poco más de un año de estar en prisión preventiva, y después que se le girara otra orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. El 10 de febrero de 2021 el juez federal responsable del proceso detuvo la audiencia, en la cual sería formalmente acusada de la doble omisión, y ordenó a la FGR atender y resolver el supuesto de la imputada de colaborar con la Fiscalía.

5) 3 de marzo de 2021

El abogado de la exfuncionaria propuso a la FGR que ella se declare culpable de la doble omisión y aceptaría una sentencia de seis años de cárcel a cambio de que la FGR aceptara cerrar el proceso en su contra por ejercicio indebido del servicio público, esto sin llegar a juicio. Por lo que continuaría un procedimiento abreviado. Cabe destacar que en el proyecto de la defensa no se contempló el pago de los 5 mmdp como compensación del daño, por lo que esta es la parte que ha detenido las negociaciones entre ambas parte.

El pasado jueves 7 de octubre los magistrados federales confirmaron el amparo que la defensa de Robles Berlanga solicitó. FOTO: Cuartoscuro

6) Junio de 2021

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo, Augusto Octavio Mejía Ojeda, concedió a Robles un amparo para que el juez penal revisara la medida cautelar de prisión preventiva. No obstante, en aquel momento la FGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpusieron un recurso de revisión en contra de esta resolución. Oportunidad en que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la inhabilitación por 10 años para ocupar cualquier cargo en el servicio público, el cual la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a Robles Berlanga en septiembre de 2019.

7) 7 de octubre de 2021

El pasado jueves 7 de octubre los magistrados federales confirmaron el amparo que obtuvo Robles Berlanga, por lo que ante la posibilidad de que Rosario Robles logre obtener su "libertad", en aquel momento su abogado, Epigmenio Mendieta, realizó algunas declaraciones sobre cómo podría seguir el proceso y aseguró que podría seguirlo desde su domicilio, y de esta manera acudir a firmar de manera periódica o, incluso, portar el brazalete. Este lunes 18 de octubre el periodista Carlos Loret de Mola compartió en su cuenta de Twitter, se observa el documento legal donde se lee que se le dará cumplimiento a la petición de Robles el día de hoy miércoles a las 17:00 horas.

