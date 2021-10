Rosario Robles: La extitular de la Sedesol recibe confirmación sobre revisión de amparo para prisión preventiva

Tal parece que Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), estaría muy cerca de obtener la prisión domiciliaria, tal y como lo solicitó a través de un amparo. Esto después de que se diera a conocer que recibió la notificación con la resolución del Tribunal Colegiado que conforma el documento que recibió para revisar.

Cabe destacar que aún no hay una fecha para la audiencia de revisión. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha presentado la solicitud de aprehensión por el presunto delito de delincuencia organizada, de acuerdo con Once Noticias.

Piden a Gertz Manero no hacer declaraciones

El Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, ordenó al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, no hacer declaraciones sobre la probable culpabilidad de Robles, en el caso de la conocida "Estafa Maestra".

El juzgador otorgó un amparo a la exfuncionaria luego de que ésta aseguró que el funcionario violó su presunción de inocencia porque el 12 de agosto de 2020, el titular de la FGR, durante un conversatorio en el Colegio de México, dijo que Lozoya estaba dispuesto a colaborar y ella no. El impartidor de justicia ordenó al fiscal que se abstenga de hacer juicios de valor contra la exfuncionaria.

¿Qué dijo su abogado entonces?

El abogado de la exfuncionaria, Epigmenio Mendieta, aseguró que Rosario Robles podría seguir el proceso en su domicilio, acudir a firmar de manera periódica o, incluso, portar el brazalete. "De acuerdo con los lineamientos, la posibilidad de la salida de Robles sería una realidad", mencionó en entrevista con Azucena Uresti.

Explicó que se tiene que ir a la audiencia para que el juez de control dicte una medida cautelar. Asimismo, mencionó que los argumentos planteados han sido desechados, "lo que no pudo ser justificado es que Robles Berlanga tenga la posibilidad de huir del país".

Con información de Diana Martínez

