Rosario Robles jurídicamente debería estar libre, asegura abogado

La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, podría salir de prisión este miércoles 20 de octubre, para continuar su proceso en prisión domiciliaria, esto luego de haber interpuesto un amparo ante un Tribunal Colegiado.

En entrevista con Adela Micha para El Heraldo Televisión, los abogados Ilan Katz y Claudia Aguilar señalaron que jurídicamente debería estar libre.

"Mira yo no creo que vaya a salir porque no veo un ánimo en su entorno que quiera que salga", expresó Ilan Katz.

Lo correcto para descargar la presión del tema es que salga, indicó, es lo jurídicamente procedente.

Respecto a los avances relacionados con la Línea 12, señalaron que hay varias cosas a analizarse sobre la Línea 12 y es que los abogados que van en la defensa de las personas que han sido imputadas por este delito, no conocen la carpeta de investigación.

"No entiendo cómo vinculas o cómo tratas de imputarle este delito solo a burócratas, y no a las empresas constructoras, porque los burócratas no están construyendo, están llevando a cabo la supervisión y la encomienda", expresó Ilan Katz.