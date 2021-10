Crecerá el padrón de contribuyentes pero no la recaudación con incorporación de jóvenes al RFC, advierte experto

David Nieto Martínez, presidente de la Comisión Representativa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) ante las Administraciones Generales de Fiscalización del SAT, afirmó que con la incorporación de los jóvenes de 18 años al RFC crecerá el padrón de contribuyentes, pero no la recaudación.

En entrevista con Mario Maldonado en "Noticias de la Mañana", ante esta propuesta que se debate en la Cámara de Diputados, el especialista consideró que esta es una disposición negativa, dado que los jóvenes que cumplen 18 años no son necesariamente contribuyentes.

"El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es para aquellos que tienen obligaciones fiscales, pero no para un control de registro poblacional, y no se tiene que obligar a las personas mayores de 18 años a darse de alta", señaló.

Consideró que esta propuesta es un tema meramente político de control poblacional, para saber quienes son los que tienen derecho a votar, aunque, insistió, en que el RFC no debe tener esas funciones, ya que para eso hay otros registros, como el CURP.

Nieto Martínez negó que dar de alta a los jóvenes en el RFC funcione contra el robo de identidad, porque ese delito existe "ya sea con el uso de un celular o computadora".

Incluso, advirtió que al tener a los jóvenes en el RFC, estos datos podrían ser susceptibles para el robo de identidad o para el desvío de recursos a través de facturas.

"Yo no le veo ningún beneficio que se den de alta los jóvenes, va a crecer el padrón de contribuyentes, pero no significa que al darse de alta estén aportando a las arcas, porque no están generando alguna actividad o generando algún ingreso", finalizó.

