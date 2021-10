Daño en 16.3 por ciento en cultivos de maíz por clima en Edomex

El campo mexiquense ya presenta “heladas tempranas” que se suman al daño de cultivo en los cultivos de maíz que ya es de 81 mil 522 hectáreas de las 500 mil hectáreas, dio a conocer la secretaría del Campo.



Lo anterior representa que el 16.3 por ciento de la superficie del grano se ha perjudicado por cuestiones del clima.



La dependencia detalló que son siete mil 480 hectáreas afectadas por el descenso drástico de las temperaturas, que al haber iniciado no se descartan más superficie. Por inundación, son 22 mil 296 hectáreas; por lluvia, 18 mil 290; por viento, 18 mil 190; y por granizó. 15 mil 266.



Al respecto, la secretaria del ramo, Mercedes Colín Guadarrama, no descartó más daños por la temporada de heladas.



No obstante, informó que a través de sus diversas delegaciones están haciendo recorridos para valorar las afectaciones y ayudar a los campesinos.



Recordó que este año el “Seguro de Gasto Catastrófico” prevé una bolsa de 35 millones de pesos, cuando el año pasado fue de 22 millones de pesos, y a cada beneficiario se les da mil 500 pesos por hectárea.



“Nos estamos ya coordinando con los productores para el censo, el año pasado se operaron 22 millones de pesos y este año estaremos superando los 35 millones de pesos” concluyó.

