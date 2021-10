No vamos a permitir fraude electoral en Coacalco: David Sánchez

El presidente municipal electo de Coacalco, David Sánchez Isidoro, aseguró que detendrán el enjuague que lleva a cabo Morena para revertir en los tribunales la voluntad del pueblo que eligió un cambio de gobierno y votó por la coalición Va por el Estado de México.



Dijo que si bien el Tribunal Electoral del Estado de México ratificó su triunfo el pasado 7 de octubre, también invalidó la votación en 18 casillas, dándole la razón a Morena, pese a que presentó información falsa a través de su director jurídico y del secretario del ayuntamiento.



Los morenistas señalan que autoridades auxiliares en turno habían estado en las mesas directivas de casilla, cosa que es mentira y falsean otros nombres diferentes a los verdaderos delegados, expuso el abanderado del PRI, PAN y PRD.



De esta forma, dijo, el tribunal mexiquense anula dichas casillas bajo el argumento de que en ellas actuaron como funcionarios personas no acreditadas por el órgano electoral local, con lo que quitan poco más del 50 por ciento de la diferencia de la votación.



Sánchez Isidoro dijo que lo preocupante es que, aunque el tribunal local les dio el triunfo, dejan pendientes 13 casillas para que la Sala Regional pueda jalarlos, y con el argumento de que participaron autoridades auxiliares, anulen también esas casillas y les quiten el triunfo obtenido en las urnas.



Por ello, dijo, están buscando que los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con un criterio responsable, y basado en pruebas reales y sólidas, le la razón a la coalición Va por el Estado de México.

“Apelamos a que la Sala Regional, con las pruebas que estamos interponiendo, rectifique la resolución del Tribunal mexiquense y nos devuelvan las 18 casillas que nos anularon indebidamente y proteger las otras 13 donde argumentan la participación de autoridades auxiliares, lo cual es falso, de acuerdo con el listado del ayuntamiento”.

David Sánchez sostuvo que, lamentablemente, el Tribunal mexiquense se prestó al juego de Morena para que pudieran confabular con esas acciones. Primero, dándoles una ampliación de demanda que es anticonstitucional, y segunda, recibiendo nuevas casillas con supuestos delegados falsos emitidos por el ayuntamiento.



Señaló que están a la espera de que en 15 días resuelva la Sala Regional y rectifique la determinación de los magistrados mexiquenses, quienes tomaron una decisión con la única información que les dio el ayuntamiento, que en este caso es juez y parte, sin dar vista a las partes involucradas en el juicio electoral, con lo cual los dejaron en estado de indefensión.



Dejó en claro que no dejarán pasar las artimañas de Morena, pues el pueblo de Coacalco ya decidió su voto en favor de la Alianza y no es justo que por dádivas millonarias del alcalde y abanderado de Morena, Darwin Eslava Gamiño, se compren voluntades para invalidar el triunfo del PRI, PAN y PRD.



El alcalde electo subrayó que se trata de una artimaña para confundir la justicia, traicionando la democracia del municipio. Morena falsea información, e incluso el tribunal les dio una ampliación de demanda que es anticonstitucional, para que pudieran justificar la anulación de 18 casillas, reiteró.



“Morena no ha entendido su derrota y no solo nos fuimos al recuento de votos, el tribunal mexiquense incurrió en irresponsabilidad porque le dieron ampliación de demanda, Morena falsea información y no permitiremos que se pase por encima de la voluntad del pueblo de Coacalco, enfatizó.