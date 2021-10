Última Hora: EU reabrirá frontera con México el 8 de noviembre, informa la Casa Blanca

La Casa Blanca anunció que el 8 de noviembre será la reapertura, incluido México, de sus fronteras para viajeros extranjeros completamente vacunados contra Covid-19. Tan sólo hace un par de días se anunció que EU reabrirá sus fronteras terrestres a viajes no esenciales, luego de un cierre de 19 meses por la pandemia ; anteriormente, sólo los viajes en automóvil, tren o ferry se permitieron sólo si eran traslados esenciales, como actividades comerciales, desde los primeros días de la pandemia.

Esta medida era buscada desde hace meses tanto México como Canadá, pues argumentaban que la medida separaba familia, limitaba los viajes de placer y afectaba la economía de los residentes fronterizos y se consiguió luego de que EU puso fin a las restricciones de traslado aéreo desde algunos países.

¿Qué se necesitará para entrar por tierra a Estados Unidos?

Quienes estén interesados en hacer viajes terrestres a EU necesitarán presentar el certificado de vacunación y los viajeros no vacunados seguirán teniendo prohibido cruzar la frontera con México o Canadá, dijeron los funcionarios estadounidenses. Quienes se presenten en la frontera con México o Canadá serán interrogados sobre su estatus de vacunación por los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza antes de que se les permita cruzar.

Sin embargo, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sólo se considerará que las personas están completamente inoculadas dos semanas después de recibir una segunda dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna, o en su lugar una dosis única de Johnson & Johnson. Las personas que han recibido vacunas para uso de emergencia identificadas por la Organización Mundial de la Salud, como AstraZeneca, también se considerarían completamente vacunadas.

Al respecto, la senadora Kirsten Gillibrand, demócrata por Nueva York, dijo que: “Esta reapertura será una noticia bienvenida para numerosos negocios, proveedores médicos, familias y seres queridos que dependen de los viajes en la frontera del norte”. Por su parte, el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo el miércoles las acciones de México también influyeron en esa decisión: “Los promedios de vacunación en México, especialmente en la región norte, pero también en el resto del país, son muy elevados o son comparables con los que tienen en Estados Unidos”, dijo.

¿Qué vacunas no son reconocidas por Estados Unidos?

Muchos mexicanos han recibido vacunas que no tienen autorización de la OMS, como la Sputnik V, desarrollada en Rusia, o la CanSino de China, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que insistiría ante la OMS para que las autorice pronto. Por esa misma razón, no se tiene certeza de si estas personas no podrán entrar a EU, se especula que se les pedirá una prueba PCR para poder ingresar, pero se espera que este tema se aclare en los próximos días.

msb