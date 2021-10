Fiscalía de Jalisco no descarta reacomodo del crímen organizado tras asesinatos en Tlaquepaque

El municipio de San Pedro Tlaquepaque, especialmente en la Colonia El Vergel, se ha visto afectado por homicidios en distintas colonias, que se presume puedan deberse a reacomodos del crímen organizado en busca de lograr el control de la zona luego de que la Fiscalía de Jalisco detuvo a uno de los principales operadores de esta zona de nombre Tomás “N”.

“Representa algunos reajustes o recomposiciones al interior de los grupos del crimen organizado, desde luego hace que de manera momentánea se puedan dar algunas rencillas internas y sin embargo, en el trabajo que corresponde al Gobierno Federal, Estatal y Municipal, estamos preparados y sabemos que una detención puede sobrellevar en sí misma este resultado, no lo podemos afirmar, no lo podemos deducir que algunos de los homicidios hayan sido en relación a esta detención, no se descarta tampoco, simplemente es un fenómeno que así se presenta”, explicó el Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez.

El funcionario añadió que independientemente de esa disputa las autoridades se mantienen en la búsqueda e investigación de datos de prueba para poder detener a los responsables.

Al respecto, el Fiscal Ejecutivo, Luis Joaquín Méndez Ruíz, explicó que en las últimas dos semanas suman ya al menos 10 víctimas en Tlaquepaque que pueden ser derivados de reajustes entre grupos de la delincuencia organizada.

En otros hechos, también se confirmó el asalto que sufrió personal de la Fiscalía de Nayarit que fueron sorprendidos por delincuentes que robaron sus pertenencias en la Colonia La Calma en Zapopan, además del vehículo en el que se trasladaban en donde además se encontraban dos armas largas, dos cortas y chalecos balísticos mientras estaban comisionados en la entidad y que fueron auxiliados por elementos locales.

Menor asesinado en El Salto sí presentaba síntomas de niño maltratado

El menor de cinco años que murió el pasado 12 de octubre en la colonia el Terrero, del municipio del Salto, luego de que sus padres presuntamente lo golpearon que derivó en su muerte; ambos están detenidos y hoy se llevará a cabo la audiencia de vinculación.

“El pequeñito tenía contusión difusa de cráneo y presentaba el síndrome de niño maltratado”, confirmó Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco.

Los padres de familia llamaron al 911 para reportar que se encontraba inconsciente, sin embargo, al revisar al menor, los paramédicos dieron aviso a las autoridades de las condiciones que presentaba en su anatomía lo que derivó en su detención.