Sindicato de extrabajadores portuarios de Veracruz buscan recuperar bienes

Sindicatos de extrabajadores portuarios en Veracruz podrían recuperar los bienes y cuentas bancarias tras la requisa y privatización de los muelles en el año 1991, durante el gobierno salinista.

De acuerdo con José Alejandro Pulido Cueto, apoderado legal del Sindicato de Estibadores y Checadores, las dependencias federales que supervisan el tema de la requisa por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador cuentan con documentación que avala que los socios fueron víctimas de robo.

El entrevistado detalló que lo anterior demuestra que los más de 500 extrabajadores portuarios cuentan con la razón jurídica en la caso.

También comentó que los socios no planean regresar al muelle ni apropiarse de los puestos laborales que ahora cubren otros trabajadores en el puerto de Veracruz.

“Que quede bien claro, nosotros no regresamos al muelle, todo esto es para efecto liquidatorio, los compañeros obreros que están hoy en el Puerto de Veracruz pueden tener la tranquilidad que nosotros no vamos a hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros. Es la recuperación, la restitución de los bienes, de toda la economía de los tres sindicatos, pero nosotros no vamos alterar, ni la operación del puerto, ni el trabajo, ni los derechos laborales”.