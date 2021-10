Estudiantes denuncian ser obligados a firmar documento que libra a la UACH si se contagian de Covid-19

Alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, denuncian de manera anónima las presiones a las cuales están siendo sometidos por autoridades de la facultad para presionarlos a regresar a operar las clínicas, ya que dicen; se les está obligando a firmar una carta donde deslinden a la facultad de cualquier responsabilidad si es que resultarán contagiados en el ejercicio de las prácticas con población abierta, que en muchos casos son personas que no han sido vacunados, como lo son los menores de 18 años, y personas vulnerables como adultos mayores que aunque estén ya vacunados no están exentos de enfermarse y de portar el virus.

El servicio de clínicas consiste en atención dental a la población a bajos costos, esta modalidad existía antes de la pandemia de covid-19, pero con la realidad actual el servicio se suspendió y hace unos días la universidad ha publicado en su página que se volverá a reactivar, los alumnos comentan que para la UACH, representa un ingreso importante el cobro de las clínicas y que tal vez por esta razón se quiera reabrir sin tomar en cuenta la salud de los estudiantes.

La situación que comentan los estudiantes, es que muchos de ellos no se les ha proporcionado esquema de vacunación completo e implica un riesgo muy alto estar trabajando con pacientes que pudieran estar contagiados del virus.

También comentan que las instalaciones no han sido adaptadas para dar un servicio protegido para los futuros odontólogos.

Los estudiantes están pidiendo se les brinde la misma oportunidad de terminar sus estudios como lo hicieron las dos generaciones anteriores y poder cumplir con su servicio social para finalmente poderse graduar, ya que el riesgo de contagio aún existe; aunque ya tengamos más tiempo de estar conviviendo con el coronavirus, no significa que el riesgo haya disminuido, al contrario las personas están más confiadas ahora y ante esta enfermedad no se puede bajar la guardia, aunado a esto hay casos de alumnos altamente vulnerables al virus a los cuales no se les está protegiendo como debiera hacerlo la institución académica.

