No me dejan deudas pero tampoco me dejan presupuesto: Margarita Saldaña

La nueva alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, quien tomó posesión de su cargo este viernes 1 de octubre dijo que la alcaldía no ha tenido mejoras de como ella la dejó cuando fue jefa de gobierno, pues tanto de manera interna como externa hay ciertas cosas que no cambiaron.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para Heraldo Radio dijo que ella había dejado índices delictivos más bajos, pero admitió que “están trabajando muy bien”.

Margarita Saldaña dijo que en el tema de finanzas, Azcapotzalco no tiene deudas, pero tampoco dejan un presupuesto para operar en lo que resta del año, por lo que corren riesgo como el pago de nómina.

No me dejan deudas que deba de pagar, sin embargo prácticamente no me dejan presupuesto para operar. Lo único que me están dejando es el presupuesto participativo.