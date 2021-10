Desayunador en Sonora pide ayuda a la sociedad para seguir funcionado

Por los últimos 14 años el desayunador “Unidos por el Poblado Miguel Alemán”, creado por Anselmo Ayala Corral, ha brindado alimento gratuito a niños de la costa de Hermosillo, quienes en ocasiones es la única comida que tienen al día, hoy esta institución pide el apoyo de la sociedad para seguir funcionando.

Anselmo Ayala platicó que la idea de establecer el desayunador nació de su experiencia propia, él llegó al Poblado Miguel Alemán junto a su familia provenientes de Chihuahua, luego que su padre buscará el sueño americano que no se concretó y entonces llegaron a la costa de Hermosillo a trabajar como Jornaleros agrícolas.

“Yo sufrí mucho de niño, mucha hambre, a veces comí agua con chile, con una tortilla, entonces hoy que Dios me da la oportunidad de poder luchar por ellos se me haría muy triste no ser el humano que Dios Quiere que sea”.

Por eso hace 14 años decidió comenzar una noble labor de instalar el desayunador Unidos por Miguel Alemán, donde en este tiempo han ido creciendo gracias al apoyo de la sociedad y ya cuenta con miles y miles de niños que se han visto beneficiados con sus comidas diarias.

En estos momentos están atendiendo a 300 menores de edad, la mayoría hijos de jornaleros agrícolas, con su desayuno y comida diaria; y también dan un desayuno gratis a unos 300 adultos mayores en calidad de desamparo y migrantes que llegan a la costa de Hermosillo.

Señaló que hay días difíciles para completar el alimento para todos, ya que son 900 comidas diarias. Entonces a veces hay arroz y tortillas, y en ocasiones hasta carne, pero siempre ha habido para que todos coman.

Piden apoyo en Central de Abastos

Sin embargo, últimamente ha sido más difícil por eso acudieron a la Central de Abastos Francisco I. Madero, en la ciudad de Hermosillo para pedir el apoyo de los locatarios, pero también de la sociedad en general, para que el alimento que van a desperdiciar mejor se lo donen y ellos lo convertirán en un desayuno o comida completa para un niño y con eso la oportunidad de salir adelante.

Invitó a todos los ciudadanos que quieran apoyar de corazón a mantener con vida y funcionando los dos desayunadores a que se comuniquen con él al teléfono 6621039802, cualquier ayuda será bien agradecida, y también si gustan conocer a los niños y la necesidad que hay en Miguel Alemán, que es enorme.

