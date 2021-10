AMLO sobre el incendio del Baby'O: "No se puede culpar al crimen organizado sin pruebas"

Andrés Manuel López Obrador se refirió esta mañana sobre el tema del incendio de la discoteca Baby'O, ocurrida la noche del pasado miércoles en el puerto de Acapulco, a solo unos días que se dé el cambio de administración en la entidad.

El presidente fue cuestionado si se puede entender este acto como un mensaje del crimen organizado: "Hace falta más investigación porque todavía no está claro lo que sucedió. Hay eso sí un gran despliegue publicitario sobre el caso, porque resulta que se trata de una discoteca famosa a la que han asistido personalidades del mundo artístico," indicó López Obrador.

"Entonces por eso se ha generado muchas atenciones, entonces es un incendio, no se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas, porque incluso el dueño habló de que nunca lo extorsionaron, sin embargo, eso es lo que quiere utilizarse en los medios. Como que es un asunto de inseguridad o de pago de piso, como coloquialmente se le llama a la extorsión, y hay que esperar. También se sabe que está asegurada la discoteca,"indicó.

Descarta enviar más elementos de la Guardia Nacional a Guerrero

El presidente sí aclaró que hay que esperar los resultados de las investigaciones: "No hay todavía nada claro, no se puede decir cuál es el móvil o qué fue lo que sucedió, hay que esperarnos y es muy es muy probable que se tenga información, estamos en comunicación con el gobernador del estado, ellos están haciendo también su trabajo de investigación, y una vez a que se tenga el resultado, se va a dar a conocer".

López Obrador también descartó el envío de más elementos de la Guardia Nacional a la entidad. "No se tiene contemplado enviar más efectivos de la Guardia Nacional a Guerrero. En Guerrero, lo hemos constatado en la más reciente evaluación, Guerrero demostró que están bajando los homicidios, no quiere decir que no hay violencia, porque no quiero que saquen de contexto mis palabras, pero hay menos homicidios que antes y lo podemos probar en el caso de Guerrero y sí va a haber un cambio de Gobierno pero no consideramos que se vayan a agravar las cosas ni en Guerrero, ni en el país,"concluyó.