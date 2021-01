Impactantes imágenes del incendio en la Subestación Eléctrica del Metro; trabajadores quedaron atrapados: VIDEOS

Este sábado, un incendio en la Subestación Eléctrica Buen Tono y la zona de transformadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la sede de Delicias, provocó la movilización de los cuerpos de emergencia quienes acudieron al lugar para ayudar a rescatar a las personas que se encontraban atrapadas al interior del inmueble.

En redes sociales fueron compartidos diversos videos captados por los mismos trabajadores atrapados en donde se aprecia la magnitud del incendio, así como la situación de terror e incertidumbre que vivían en esos momentos el personal que laboraba en esos momentos en el lugar.

En una primera grabación se escucha la voz de un hombre que emite un mensaje mientras aún se observa de fondo la Ciudad de México a oscuras: “Continuamos aquí atrapados en la azotea del PCC 1, es difícil respirar, evacuamos. Nos encontramos en la azotea, como ven está el humo a todo lo que da, es difícil respirar. Los ojos nos están llorando a todos, no sabemos qué es lo que está pasando, únicamente empezó la alarma contra fuego. Esperemos que vengan los de rescate pronto porque habemos mucha gente en la azotea”, explica el trabajador.

Imágenes grabadas durante el incendio en las oficinas del Metro, por trabajadores atrapados en la azotea del edificio.

El incendio comenzó a las 5:48

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) fue a las 5:48 horas cuando se reportó un incendio en la subestación de Delicias, en la colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

En otro video compartido en las redes sociales se escucha la misma voz de la primera grabación decir: “Compañeros del Metro, aquí nos encontramos atrapados en el sexto piso, encontramos este lugar, aquí el humo casi no llega, los que quedaron en la azotea esos si no quisieron venir,” (…) se oyen los vidrios, están tronando. Esperemos que pronto se acabe esto porque está bien Cab&%$. Con que no cambie la dirección del viento. Aquí es donde estamos parados”.

Incendio en el Puesto Central de Control I del #Metro deja sin servicio las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Un muerto y 9 atrapados en el edificio...

El sindicato del Metro había denunciado falta de mantenimiento a trenes, estaciones y edificios en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

En el video, grabado ya con la luz del día, se escucha al empleado del Metro mencionar los nombres de los compañeros que se encuentran con él y los alcanza a enfocar con la cámara de su celular. Todos permanecen aferrados a la estructura metálica del inmueble.

Finalmente en una tercera grabación, una persona captura el momento en el que personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México intenta rescatar a uno de los trabajadores atrapados entre los fierros del inmueble, se aprecia a dos elementos acercarse con una escalera y decirles “Espérennos ahí, ahorita los bajamos”.

Heroica labor de rescatistas hoy tras incendio en instalaciones del metro

Ya con La Luz del día el personal de emergencia informó del rescate de al menos 12 personas que se encontraban atrapadas en la azotea y sexto piso de la subestación eléctrica.