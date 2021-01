Abren dos cuarteles para la Guardia Nacional en Michoacán

Para reducir los índices de inseguridad y violencia en Michoacán, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguraron dos cuarteles de la Guardia Nacional en la entidad.

Algunos delitos de alto impacto en el estado han disminuido, sin embargo, los homicidios dolosos son un pendiente que tienen las autoridades federales y estatales, por lo que la nueva titular de la SSPC afirmó que para garantizar seguridad debe prevalecer la unidad y coordinación de los tres órdenes de gobierno.

“Hay que subrayar que la seguridad es un reto que exige unidad, trabajo coordinado, constancia y voluntad. La seguridad no acepta exclusiones, la seguridad no admite sectarismos, la seguridad no se regatea”, señaló.

Rosa Icela Rodríguez hizo un llamado a los gobiernos estatales a establecer coordinaciones regionales y reforzar las mesas para la construcción de paz.

“Aprovechamos para hacer un exhorto a todas las autoridades estatales y municipales a que fortalezcamos de manera conjunta, coordinada, estos instrumentos que permiten crear estrategias locales focalizadas con participación ciudadana para generar condiciones de seguridad”, indicó.

La funcionaria federal expuso que el Gobierno de México hace todo lo necesario para que la Guardia Nacional cuente con los recursos adecuados y cumpla su propósito de mantener la paz y la seguridad que exige el pueblo de Michoacán y el país.

Consideró que la estrategia de seguridad ha funcionado en dos años de la administración del presidente López Obrador.

“Hemos aprendido cómo sí se hacen las cosas, cómo sí se pueden tener resultados, y que no estamos condenados a la guerra, México está destinado a la paz”, expuso.

Por su parte, López Obrador reconoció que el homicidio doloso es el delito que más ha crecido en los últimos años y que cuatro estados concentran las actividades de la delincuencia organizada.

“Michoacán, es también Guanajuato, estado colindante, vamos por eso a Colima, por lo mismo, estamos muy pendientes de lo que sucede en Jalisco. Son cuatro estados donde actúa y hace mucho daño la delincuencia organizada, y es la que produce este tipo de tragedias, es la que significa el que haya más pérdidas de vidas”, detalló.