Proyectos de hotelería se mantienen firmes en Jalisco

Hasta ahora, los 15 proyectos que están en construcción en la zona metropolitana de Guadalajara se han mantenido sin cancelaciones o reconversiones a pesar de la pandemia, señaló Gustavo Staufert Buclon, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara.

"No hemos tenido ninguna reconversión de proyecto como tal ni ninguna cancelación, pero ¿el que no la hayamos tenido hasta ahora garantiza que no la vamos a tener? No sabemos".