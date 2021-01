Lamentan en Jalisco decisión de Tribunal electoral de desechar revisión a lineamientos de paridad

Este viernes acudirán mujeres paritaristas de Jalisco a la Ciudad de México para clausurar de forma simbólica el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mismo que desechó el recurso de revisión que presentó este grupo de mujeres para modificar los lineamientos de paridad en el estado para la elección 2021.



Mujeres paritaristas reconocen en lo general como un retroceso la decisión del TEPJF, pero también coinciden que esta lucha por la paridad se mantiene y el siguiente paso es en reformas a la ley que lo garanticen.



Valeria Ávila, vicepresidenta del partido local Hagamos e integrante de Las Paritaristas, lamentó la decisión del TEPJF que calificó de decepcionante que ni siquiera se haya revisado, añadió que hay retroceso en temas de paridad porque se queda el mecanismo usado en 2018.

“Se queda el mecanismo de 2018, únicamente aprobando que los 10 municipios más poblados de Jalisco salgan de manera paritaria, pero van a ser a libertad de los partidos políticos, evidentemente los partidos políticos no tienen voluntad con la paridad, si hubiera paridad nosotras no hubiéramos impugnado tres veces las resoluciones para que los lineamientos fueran adecuados”, señaló.





Otra integrante del grupo de mujeres paritaristas es Mara Robles, actual diputada local por Movimiento Ciudadano, de igual manera lamentó profundamente la decisión del TEPFJ, dijo se desatiende el espíritu del artículo 41 Constitucional, que trata sobre la paridad en candidaturas.



“Si se tienen que buscar lineamientos y una serie de retruécanos para incumplir el artículo 41, la razón es clara: los partidos políticos no quieren aplicar la paridad y quieren arrepentirse con estratagemas del voto que emitieron para la constitución, esa votación se dio por unanimidad y ahora quieren encontrarle el cómo no. No nos vamos a rendir, no nos vamos a callar, vamos a acatar la resolución porque somos respetuosas de la ley, pero de ahí a decir que estamos satisfechas y contentas, nunca”, indicó Mara Robles.