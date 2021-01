Ayuntamiento de Tijuana va por primer lugar nacional en manejo eficiente de recursos

En 2020, Tijuana se colocó en el segundo lugar a nivel nacional y el único municipio en Baja California, en la ejecución del presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño. El objetivo en este 2021, es subir al primer sitio a través de estrictos protocolos y estándares en temas como buenas prácticas, rendición de cuentas, planeación, ejercicio y control, adelantó el alcalde, Arturo González Cruz.

"Desde el inicio de nuestra gestión, diseñamos estrategias para optimizar los recursos públicos y contribuir al bienestar de los tijuanenses. Fue gracias a estas acciones, que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos reconoció, es por eso que este 2021, redoblamos esfuerzos para garantizar finanzas sanas", indicó el primer edil.

González Cruz explicó que la valoración consiste en la ejecución y el cumplimiento de las metas de los diversos programas municipales, mismos que continuarán bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar, porque cuando hay un adecuado manejo de los recursos siempre alcanza para más.

La buena coordinación entre dependencias fue uno de los pilares para lograr con éxito los objetivos que posicionaron al ayuntamiento como uno de los más transparentes a nivel nacional en el manejo de recursos y rendición de cuentas, para este 2021, una vez detectadas las áreas de oportunidad, se hacen los ajustes para mejorar la calificación de 75.2 que se obtuvo en el primer año de ejercicio, abundó el mandatario tijuanense.

El gobierno local continuará impulsando un ejercicio transparente y una correcta ejecución de los presupuestos, con el objetivo de obtener de nueva cuenta la calificación AAA que la agencia internacional Fitch Ratings otorga por el manejo responsable en las finanzas públicas, con el compromiso de seguir trabajando, hoy todos por Tijuana.

Por Pablo Cruz Alfaro