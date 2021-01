Reactivan regularización de uso de suelo para pequeños comercios

Los pequeños negocios de la Ciudad de México ya pueden hacer los trámites para obtener el aval sobre uso de suelo de su giro mercantil.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) publicó el acuerdo de reactivación del Programa de Regularización del Uso del Suelo de Establecimientos Mercantiles de Bajo Impacto de hasta 100 metros cuadrados de superficie construida.

Los giros que comprende el acuerdo son: abasto y almacenamiento, venta de productos básicos y de especialidades, administración y asistencia social, para fomentar y consolidar la economía familiar. Los giros que se podrán regularizar a través de este Programa se dividen en tres grupos:

El primero es abasto y almacenamiento: Conjunto de establecimientos donde se efectúa el acopio y abastecimiento de productos de consumo básico que son fundamentales para la subsistencia de la comunidad, logrando el apoyo a los satisfactores sociales y actividades productivas.

Luego está la venta de productos básicos y de especialidades: Conjunto de establecimientos donde se efectúa la compra venta al menudeo de productos alimenticios, de uso personal y artículos para el hogar, generando la participación del desarrollo económico de la comunidad.

En tercer lugar está la administración y asistencia social: Usos dedicados a satisfacer los servicios públicos o privados en el ámbito técnico, profesional y social dedicados al cuidado, alimentación, nutrición, higiene y salud, los cuales satisfacen necesidades básicas en la comunidad.

La lista de establecimientos mercantiles puede ser consultada en la siguiente:

Para efectos del programa, se entiende por usos de bajo impacto urbano los que se realicen en establecimientos mercantiles y de servicio que no obstruyan la vía pública, no provoquen congestionamientos viales, no arrojen al drenaje sustancias o desechos tóxicos, no utilicen materiales peligrosos, no emitan humos ni ruidos perceptibles por los vecinos.

Además deben tener acceso directo a la vía pública y los procesos de comercialización que se desarrollen sean al menudeo. La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) podrá brindar acompañamiento y asistencia técnica a los titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto que deseen acogerse a los beneficios establecidos en el Programa.

La solicitud se presentará en el formato autorizado, acompañada de copia simple y el original o copia certificada, para cotejo de los documentos que pueden ser consultados en la Gaceta Oficial:

Se realizará el análisis de las solicitudes y, de proceder, expedirá, en un término máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de su recepción, el certificado correspondiente.

La vigencia del certificado será de un año contado a partir del día siguiente de su expedición, tiempo en el cual se podrán llevar a cabo las actividades relacionadas con el giro autorizado. Este acuerdo entrará en vigor mañana, jueves 7 de enero de 2021.

Por: Manuel Durán